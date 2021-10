Xiaomi komt vanaf 2024 met elektrische auto's

Xiaomi deed in september uitgebreid uit de doeken dat het in de wereld van de autoproductie stapt. Daarvoor is dochterbedrijf Xiaomi EV opgericht. De smartphonemaker investeert in de komende tien jaar ongeveer €8,5 miljard in Xiaomi EV. Xiaomi heeft nog niet bekendgemaakt of het de auto's volledig zelf gaat produceren of dat het bedrijf daarvoor gaat samenwerken met een bestaande autofabrikant.

Onlangs bleek uit berichtgeving van Cnevpost.com dat Xiaomi mogelijk op de resten van Borgward aan de slag wilde gaan met zijn eigen auto's. Het eerste model zou dan in 2023 verschijnen. Het blijkt dus iets later te beginnen en het is dus nog steeds de vraag hoe Xiaomi het precies gaat aanpakken. Het Chinese bedrijf sluit in ieder geval aan in een groeiend rijtje techbedrijven dat de auto-industrie betreedt. De bedrijven rekenen erop dat auto's steeds meer worden verbonden met elkaar en met andere zaken zoals verkeerslichten. Ook verwachten ze dat de voertuigen steeds autonomer zullen gaan rijden. Daardoor zien de techbedrijven kans de concurrentiestrijd met bestaande autofabrikanten aan te gaan.

Afgebeeld: Borgward Isabelle Concept uit 2017.