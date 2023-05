Wolff: 'Reglementen niet veranderen, al ligt Red Bull voor'

Vorig jaar initieerde Mercedes-teambaas Toto Wolff een verplichte aanpassing van de auto's om het stuiteren (porpoising) tegen te gaan, al werd dat door onder meer Red Bull opgepikt als een poging om Red Bull af te remmen. Het leidde tot een verhitte discussie tussen de teambazen, waarbij Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Wolff zei dat Mercedes zelf zijn auto's maar moest aanpassen als het werkelijk zo'n probleem was. De reglementswijziging kwam er alsnog en het leidde inderdaad tot minder gestuiter bij de auto's, maar Mercedes kon er uiteindelijk amper garen bij spinnen. Dit jaar wil Toto Wolff het niet nog een keer op zo'n aanpak gooien.

De 51-jarige teambaas stelt volgens Racer dat de rest van het veld het simpelweg 'beter moet doen' om het gat te dichten naar Red Bull. Een gat dat volgens Wolff in Baku op minstens een halve seconde per ronde zat. "Of we moeten allemaal beter werk leveren om dat gat te dichten, of we moeten de reglementen wijzigen, maar ik denk niet dat we dat tweede moeten doen. We moeten winnen op eigen kracht en dat betekent dat we slimmer moeten gaan werken met een sterkere ontwikkelingscurve dan Red Bull."

Wolff is ervan overtuigd dat Mercedes het gat uiteindelijk kan gaan dichten als het de auto op de huidige basis meer voorspelbaar weet te maken. "Het gaat niet zo zeer om het toevoegen van downforce, maar meer om de coureurs een auto te geven waarvan ze weten dat de achterkant ze niet inhaalt als ze een bocht ingaan. Dat is het probleem." Het kan alleen wel lang duren voordat het is opgelost. Het liefst zou Wolff nu als een gek allerlei updates op de auto zetten om van alles te proberen en zo hopelijk het gat snel te kunnen dichten, alleen het budgetplafond staat dat niet toe. "Daardoor zitten we nu meer vast dan ooit tevoren. Nu moeten we heel zorgvuldig beslissen wat we willen upgraden."