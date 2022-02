Williams presenteert FW44: terug naar de top van de F1?

Het ging het Formule 1-team van Williams de afgelopen jaren bepaald niet voor de wind. 2022 wordt hopelijk het jaar waarin het eindelijk weer de weg naar voren weet te vinden. De FW44 is de auto die dat mogelijk moet maken. Net als alle andere reeds onthulde F1-auto's is het een flinke verandering ten opzichte van de vorige auto, maar bij Williams al helemaal. Het team uit Grove gaat namelijk voor een compleet andere kleurstelling. Voor het eerst in jaren is het ooit zo typische Williams-blauw weer de basis van de livery. Bovendien valt op dat het met Duracell een belangrijke nieuwe sponsor binnen heeft gesleept en dat prominent op de auto laat zien. Ook heeft Dorrilton, de investeringsmaatschappij die in 2020 Williams overnam van de familie Williams, zijn naam prominent op de auto gedrukt.

Wel blijft, zoals door de nieuwe eigenaren beloofd, het Williams-erfgoed in leven. Dat betekent onder meer dat het Williams-logo nog op de auto staat. Ook de naam van de auto past in een lange traditie. De 'FW' in FW44 staat immers voor Frank Williams, de iconische oprichter van het team, die eind vorig jaar helaas overleed. In dit eerste jaar zonder dat Frank Williams nog mee kan kijken hoopt Williams eindelijk weer regelmatig voor punten te kunnen gaan. Het voormalige topteam werd in de seizoenen 2018, 2019 en 2020 laatste in het contructeurskampioenschap en scoorde in 2020 zelfs geen enkele punt. Vorig jaar wist het Alfa Romeo en Haas af te troeven, maar dit jaar wil men op zijn minst weer steevast in het middenveld mee kunnen doen. Aan coureurs Nicholas Latifi en de van Red Bull ingehuurde Alexander Albon de taak om de potentie van de FW44 optimaal te benutten.