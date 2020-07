Officieel: Wey Tank 300

Wey is een van de merken van de Chinese kolos Great Wall, een merk waarmee het bedrijf zich naar eigen zeggen concentreert op de ontwikkeling en verkoop van 'premiummodellen'. De line-up van Wey is een nieuwe telg rijker. De auto die tot voor kort als Project 01 door het leven ging, is nu namelijk als Tank 300 in productievorm gepresenteerd.

Helaas heeft Wey de Tank 300 puur laten zien en dat betekent dat we vooralsnog niets nieuws te weten komen over de techniek van de hoekige SUV. Wel is bekend dat de Tank 300 net als auto's als de Jeep Wrangler en Ford Bronco gebruikmaakt van een ladderchassis. Het frame is afkomstig van de vorig jaar opgefriste Havel H9. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de motoren die Wey in de Tank 300 hangt, ook van die SUV afkomstig zijn. Dat zou betekenen dat de Tank 300 beschikbaar komt met een 225 pk sterke 2.0 viercilinder en eventueel ook met een 190 pk sterke dieselmotor.

Het exterieur van de Tank 300 oogt vrij sober, ondanks dat er her en der retro-achtige designelementen zijn aangebracht. De vrolijke ronde kijkers worden doorklieft door ledstrips en achterop de met stevig uitgebouwde wielkastranden en grote zijspiegels uitgeruste SUV hangt Wey een reservewiel. Het is voor het eerst dat de Chinese fabrikant het binnenste van de Tank 300 toont. Hoe makkelijk het ook is om bij een nieuw Chinees model uiterlijke overeenkomsten met reeds bestaande auto's op te sommen, kunnen we niet anders dan zeggen dat het dashboard zeer sterk lijkt op de exemplaren die Mercedes-Benz in zijn modellen stopt. Niet alleen doen de ronde ventilatieroosters sterk denken aan de uitstroomopeningen in moderne Benzen, ook de twee optisch met elkaar versmolten digitale schermen ademen een Mercedes-sfeertje.

Later dit jaar komt de Tank 300 op de Chinese markt. In Nederland hoef je de auto niet op de markt te verwachten. Zijn we daar rouwig om?