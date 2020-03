Wel en wee: Opel Corsa

Opel vaart inmiddels al even onder Franse vlag en de integratie in Groupe PSA is met een noodgang afgerond. Dat heeft ook zo zijn effect op de informatieverstrekking, want net als Peugeot over de 208 zegt de Nederlandse importeur geen exacte verkoopaantallen vrij te willen geven. Wel zegt Opel dat de Corsa verkooptechnisch "[...] naar volle tevredenheid scoort, zowel de versies met verbrandingsmotoren als de elektrische Corsa-e." Als we de door de Bovag-RAI verstrekte cijfers erbij pakken, dan zien we dat er in januari en februari in totaal 1.088 exemplaren van de nieuwe Corsa zijn verkocht. De nieuwe Corsa is echter al sinds 4 juli 2019 te bestellen en de orderboeken van de Corsa-e werden op 18 juni vorig jaar geopend. Om mogelijke overlap met de vorige generatie Corsa te voorkomen, houden we het nu even op de verkoopcijfers van de eerste twee maanden van dit jaar. Peugeot verkocht in die maanden 1.057 exemplaren van de 208 en dat betekent dat het tweetal niet alleen onderhuids, maar ook op verkooptechnisch vlak sterk overeenkomen.

Net als de Peugeot 208 is ook de Opel Corsa niet leverbaar met een reeks verbrandingsmotoren én als volledig elektrische variant. De instapper op benzinevlak is de 75 pk sterke 1.2, een machine die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De Corsa heeft met deze basismotor een vanafprijs van € 16.999. In dat geval is de nieuwe Corsa uitgevoerd als simpelweg 'Corsa' geheten basisuitvoering. Een stapje hoger staat de Edition.

Hoger op de lijst staat de 100 pk sterke variant van dezelfde driecilinder, een krachtbron die zowel met handgeschakelde zesbak als met een achttraps automaat te krijgen is en die beide als Edition, GS Line én als Elegance te krijgen zijn. De 130 pk sterke variant van de 1.2 fungeert als benzinetopper en is altijd gekoppeld aan de achttraps automaat. Deze krachtigste benzineversie is alleen als sportief uitgevoerde GS Line te krijgen. Dieselen kan met een 102 pk sterke 1.5, een zelfontbrander die alleen met de handgeschakelde transmissie met zes verzetten is te krijgen en net als de 100 pk sterke 1.2 benzineversies te krijgen is in de uitvoeringen Edition, GS Line en Elegance.

De elektrische Corsa-e, die net als de e-208 over een 50 kWh groot accupakket en een 136 pk sterke elektromotor beschikt, heeft als Edition een vanafprijs van € 30.499. Het betreft dan de versie met 7,4 kW-boordlader (1-fase). De variant met 11 kW-lader (3-fase) heeft in alle gevallen een meerprijs van € 1.000. De Corsa-e is er verder als GS Line en als Elegance.

Volgens Opel heeft grofweg driekwart van de verkochte Corsas een van de benzinemotoren aan boord. De 100 pk sterke 1.2 met handbak is volgens de Nederlandse populair met afstand de populairste versie, gevolgd door de 75 pk sterke 1.2 en de 100 pk sterke 1.2 met automaat. Zo'n twintig procent van alle Opels Corsa is de volledig elektrische Corsa-e-variant. Het resterende kleine deel betreft de dieselversie. De Edition is veruit de populairste uitvoering, 55,3 procent van de verkochte Corsas is namelijk een Edition-versie. De GS Line en Elegance zijn voed voor respectievelijk 27,3 procent en 17,5 procent van de verkopen. De Nederlandse importeur weet ons te vertellen dat zaken als een achteruitrijcamera, het Premium Pakket (met onder meer uitgebreide multimedia) en een in het zwart uitgevoerd dak populaire opties zijn.