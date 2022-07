Weer minder bedrijfswagens verkocht

Voor de zoveelste maand op rij zijn er in de Europese Unie niet alleen minder nieuwe personenauto's, maar ook minder bestelwagens geregistreerd. In juni lag het aantal registraties bijna 27 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In het eerste halfjaar van 2022 valt het aantal nieuwe registraties van bestelauto's bijna 25 procent lager uit dan een jaar eerder.

In juni zijn in de Europese Unie 115.080 nieuwe lichte bedrijfswagens (tot 3,5 ton) op kenteken gezet. Dat zijn er iets meer dan in mei, maar wel 26,8 procent minder dan de 157.270 exemplaren die in juni 2021 zijn gekentekend. Nu de cijfers van juni binnen zijn, is ook inzichtelijk hoe de registraties er in het eerste halfjaar van 2022 bij staan. Die zijn bepaald niet best.

In de eerste zes maanden van 2022 zijn in de Europese Unie 653.731 nieuwe lichte bedrijfswagens geregistreerd. Dat zijn er 23,9 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021 (858.958 stuks). In Nederland zijn afgelopen maand 5.980 nieuwe bedrijfswagens op kenteken gezet. Dat waren er slechts 0,7 procent minder dan in juni 2021 toen 6.022 exemplaren werden geregistreerd. Kijken we naar de eerste zes maanden van dit jaar, dan blijft het aantal nieuw geregistreerde lichte bedrijfswagens met 31.693 exemplaren een ruime 19 procent achter bij de 39.337 stuks die in het eerste halfjaar van 2021 werden gekentekend.

In Frankrijk zijn in juni 36.436 (-22 procent) nieuwe bedrijfsauto's geregistreerd en in het eerste halfjaar van 2022 zo'n 183.300 stuks (-24 procent). In Spanje staat de registratieteller over het eerste halfjaar van 2022 op 56.907 exemplaren, ruim 35 procent lager dan na de eerste zes maanden van 2021.