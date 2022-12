Wallys 719 is stokoude Peugeot 206 Sedan

Voorzien van een 207-neus mocht de Peugeot 206 het in Nederland als 206+ nog tot 2012 uitzingen, maar de échte 206 wordt hier sinds 2009 al niet meer verkocht. Elders in de wereld is de 206 als een soort automobiele Frankenstein nog altijd in leven. We zakken af naar Tunesië, waar Wallyscar – wie kent het niet – de Wallys 719 introduceert.

Even in vogelvlucht: wat is Wallyscar nu weer? Wallyscar is in een 2006 in Tunesië opgericht bedrijf dat zijn verkoopavontuur startte met een Izis geheten offroadertje. Die Izis vond in 2017 opvolging in de bijna gelijknamige Iris, die Wallyscar nog verkoopt. Ook dat is een offroader met sterke designinvloeden van de Jeep Wrangler én dus van diens voorvader van Willys. Ongetwijfeld is de merknaam Wallyscar daar dan ook op geïnspireerd. Maar! Wallyscar heeft ook andere auto's verkocht! Zo assembleerde het in in Tunesië ook de 111 van het Iraanse Saipa. Die Saipa 111 – een voor de zoveelste keer gefacelifte versie van de Mazda 121/Kia Pride/Ford Festiva – heette Wallys 216, maar Saipa levert geen CKD-kits (complete knock-down) van de 111 meer. Tijd dus voor een opvolger!

Voor de opvolger van de Wallys 216 klopt Wallyscar aan bij een andere Iraanse fabrikant, Iran Khodro (IKCO). Iran Khodro produceert onder meer diverse modellen van Peugeot in Iran, maar verkoopt ze met een aangepaste koets ook met eigen badges. Wallyscar en Iran Khodro schudden de hand en nu heeft het Tunesische bedrijf de Wallys 719 in het gamma. De Wallys 719 is in feite een IKCO Runna, wat op zijn beurt een Peugeot 206 Sedan met een inmiddels aangepast interieur en exterieur is.

De Wallys 719 heeft eigen badges en een afwijkende grille, maar lijkt verder als twee druppels water op de Iraanse IKCO Runna. Dat betekent dat ook de bilpartij van de Wallys 719 enigszins doet denken aan die van de eerste generatie Peugeot 508. Ook het 206-interieur is door de jaren heen geëvolueerd. Onder de kap ligt een 115 pk sterke 1.6, een van Peugeot afkomstige machine die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. In Tunesië gaat de Wallys 719 omgerekend zo'n €14.000 kosten.