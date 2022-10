Waarom opvolger Volvo XC90 niet Embla maar EX90 heet

Medio 2021 liet toenmalig Volvo-topman Hakan Samuelsson tegenover Automotive News ontvallen dat Volvo zou afstappen van alfanumerieke namen als S60, V90 en XC90. In plaats daarvan zouden nieuwe modellen van Volvo échte modelnamen krijgen en in de wandelgangen gonsde rond dat de opvolger van de XC90 de naam Embla zou krijgen. Onlangs gaf Volvo de eerste officiële informatie over de altijd elektrisch aangedreven opvolger van de XC90 vrij. Daarbij noemde het merk zijn SUV niet Embla, maar EX90. Opvallend, maar nu weten we ook waarom Volvo van gedachte is veranderd.

Het idee om af te stappen van alfanumerieke namen was een idee van voormalig Volvo-topman Samuelsson. Inmiddels zit er een nieuwe baas op de Volvo-troon, Jim Rowan. Volgens die nog altijd kakelverse topmanager heeft Volvo de mogelijkheden voor nieuwe modelnamen onderzocht en heeft het onder er meer vanwege de herkenbaarheid voor gekozen om voor EX90 te gaan. "De naam EX90 luidt ook een nieuwe versie van de bekende naamgeving in." Volgens de topman past de 'E' - die uiteraard staat verwijst naar het feit dat de EX90 altijd elektrisch is - prima bij Volvo en zijn plannen om in 2030 nog enkel elektrische auto's te verkopen. Kijk dus niet gek op als ook de elektrische opvolgers van auto's als de S60 en XC60 namen krijgen als ES60 (of E60) en EC60.

De Volvo EX90 wordt de opvolger van de XC90, maar in een select aantal markten mag de oude XC90 er in gefacelifte vorm nog even tegenaan. De Volvo EX90 is hier op patentbeeld al uitgebreid te bekijken.