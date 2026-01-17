Vraag een autoliefhebber om drie personenauto’s te noemen die af fabriek werden geleverd met witte stalen wielen en de kans is groot dat menigeen niet verder komt dan de Peugeot 106 Rallye. Dit spartaanse Franse scheurijzertje is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een auto waarbij wit gespoten stalen wielen echt van meerwaarde zijn voor het totaalplaatje. Geen wieldoppen, en al helemaal geen lichtmetaal. Het stalen wiel in z’n puurste vorm, als je het ons vraagt. Overigens geldt bovenstaande ook voor de 205 Rallye, maar die is op een of andere manier minder iconisch dan de 106.

Als we ons geheugen afspeuren naar andere modellen met wit staal, blijft het lang stil. De auto’s die we ons herinneren, hebben wel witte wielen, maar die zijn niet van staal maar van lichtmetaal. Zoals de Audi A1 Quattro, Lamborghini Countach of Porsche 911 GT3 RS. Ja, Land Rover leverde de Defender tot voor kort met wit staal, maar dat is inmiddels vervangen door wit lichtmetaal.

Blijft over de Fiat Panda; de stamvader uit de 80’s had al hippe (witte) ‘steelies’, en de huidige Grande Panda was eveneens leverbaar met wit staal. Met, zoals het eigenlijk hoort, ronde gaten langs de rand.

De witte ‘staaltjes’ van onze duurtest-Opel Frontera zitten er puur voor de looks onder, hoewel bij de Peugeot 106 Rallye gewichtsbesparing ook nog een rol speelde. Je moet ze bovendien graag willen, want in tegenstelling tot wat je misschien zou vermoeden, zijn deze wielen niet de basiswielen-zonder-meerprijs voor de Frontera. Het is een optie van €299 bij het instapmodel, de Edition.

Zo blijft een Frontera op witte staaltjes waarschijnlijk een exclusieve verschijning. Voor die €299 worden overigens ook meteen het dak en de A-stijlen wit gespoten, om ‘het elegante uiterlijk van uw voertuig te versterken’. Dat laatste hebben we niet zelf verzonnen, maar de marketeers van Opel.

Hoe dan ook, wij vinden die stalen witte wielen de Frontera uitstekend staan, zeker in combinatie met het witte winterweer van de afgelopen dagen. Leuke bijkomstigheid: de oer-Frontera uit de jaren 90 had ook stalen wielen. Niet wit, maar vooruit.

Wat is jouw mening over stalen wielen - witte in het bijzonder - onder personenauto’s?