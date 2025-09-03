In compacte Opel Frontera passen zeven mensen maar achterste twee zien bijna niets
Betaalbaar maar wel altijd GS
Hoe krijgt Opel het voor elkaar zeven zitplaatsen in de nieuwe Frontera aan te bieden? Dat vroegen wij ons ook af. Daarom nemen we je in deze video mee in de betaalbare zevenzitter van Opel. De compacte SUV is kleiner dan een Opel Grandland, maar toch kun je hem met twee extra stoelen achterin krijgen.
Dat Opel de Frontera als zevenzitter aanbiedt is niet verwonderlijk, want de Citroën C3 Aircross kun je eveneens met zeven stoelen krijgen. En dat is onderhuids dezelfde auto, met dezelfde techniek en opzet. Overigens kun je de geheel elektrische versies van deze modellen van de Stellantis-merken niet als zevenzitter krijgen.
In de basis is het een auto met vijf zitpaatsen, voor €799 monteert Opel twee neerklapbare stoelen achterin de bagageruimte. In deze video demonstreert Jan Lemkes hoe je achterin komt, hoe je er als volwassene zit (slecht) en of er nog bagageruimte overblijft. Conclusie: voor kinderen zal het gaan, alleen hebben ze geen zicht naar buiten. Met de achterste stoelen overeind blijft er ook bijna geen plaats voor bagage over.
Wil je weten hoe een Opel Frontera rijdt, lees en kijk dan dit verhaal.
Signalement
|Merk
|Opel
|Model
|Frontera 1.2 Turbo Hybrid 145pk GS
|Carrosserie
|5-deurs, suv
|Transmissie
|6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 32.999
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|3-cil. in lijn, mild-hybrid
|Cilinderinhoud
|1.199 cc
|Maximaal vermogen
|107 kW / 145 pk bij 5.500 tpm
|Maximaal koppel
|230 Nm bij 1.750 tpm
|Inhoud brandstoftank
|44 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.385 mm / 1.795 mm / 1.635 mm
|Wielbasis
|2.670 mm
|Massa leeg
|1.290 kg
|Laadvermogen
|586 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.250 kg / 610 kg
|Banden
|215/60R17Prijzen
|Topsnelheid
|194 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|9,0 s
|CO2-uitstoot (WLTP)
|119 g/km
