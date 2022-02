Waarom een accudegradatiecheck bij een gebruikte EV loont

De elektrische auto heeft inmiddels de occasionmarkt bereikt. Helemaal nu ze worden geholpen door een aanschafsubsidie lopen kopers daar best warm voor. Een elektrische auto heeft veel minder onderdelen dan een benzine- of dieselauto, er kan dus veel minder aan stuk en dat scheelt nogal in de onderhoudskosten. Maar daar staat tegenover dat het accupakket met het verstrijken van de tijd aan capaciteit inboet. Inmiddels is er een manier om te meten hoeveel prik er nog in de batterij zit en wat er van de actieradius over is. Want als het accupakket het begeeft, zijn de vervangingskosten zó hoog, dat je occasion in één keer kan worden afgeschreven.

De prangende vraag bij de aankoop van een elektrische occasion is hoe het met het accupakket gesteld is. Dat is namelijk veruit het duurste onderdeel van de auto. Als het moet worden vervangen, lopen de kosten in de tienduizenden euro’s en is een elektrische occasion feitelijk total loss. De fabrikanten van EV’s hebben uiteraard apparatuur in huis om de ‘degradatie’ van hun pakketten te meten, maar met het geven van de uitslag zijn ze niet scheutig. Wie bijvoorbeeld bij Tesla een accupakket laat ­door­meten, krijgt alleen te horen of die meer of minder dan 30 procent aan capaciteit heeft ingeleverd. In het eerste geval wordt er een nieuwe geïnstalleerd – mits de auto nog fabrieksgarantie heeft. Maar of de accu nou 5 of 20 procent minder is geworden, zullen ze je niet vertellen. Terwijl als je het ons vraagt, het meten van de degradatie van de accu de belangrijkste handeling moet zijn voordat je een elektrische auto koopt.

Dongel

Marcel van Renselaar vertegenwoordigt in Nederland het van oorsprong Oostenrijkse bedrijf Aviloo, dat een systeem ontwikkeld heeft om van elke elektrische auto de accu door te meten en de capaciteit te bepalen. “Deze test is na jaren van ontwikkeling nieuw op de markt en inmiddels door de TÜV ­volledig gecertificeerd.” Het testen is een langdurig verhaal, want per automodel is het verkrijgen van de benodigde data anders. Maar als het eenmaal mogelijk is om zo’n test te doen, dan heb je wel precies wat je nodig hebt.

Marcel legt uit hoe de test werkt: “De accu moet worden volgeladen. Dan gaat de Aviloo-dongel in de obd-poort en moet de auto tot minder dan 10 procent worden leeggereden. Elke individuele cel in het accupakket wordt uitgelezen en tegelijk worden het voltage en de temperatuur nagekeken. Tijdens de hele testperiode stuurt de dongel automatisch zijn meetgegevens naar Aviloo. Ik kan binnen twee werkdagen vertellen wat de ‘state of health’ van de accu is. Vervolgens wordt op basis van die gegevens een nieuwe WLTP-actieradius berekend.” Doe je die test met een gebruikte auto die je op het oog hebt, dan is alle onduidelijkheid over capaciteit en actieradius in beginsel de wereld uit.

Volgens Marcel van Renselaar blijkt tot nu toe uit de resultaten dat er geen merken of ­modellen zijn met een slecht accupakket. “De degradatie hangt vooral af van hoe ­ermee om is gegaan. Een batterij die telkens helemaal wordt volgeladen en leeggereden, degradeert sneller dan een accu die altijd tussen de 30 en 70 procent is opgeladen. Chemisch gezien is een lading van 50 procent het beste. Verder houdt een accu niet van kou of extreme hitte. Een auto die altijd warm binnen staat, heeft doorgaans een ­betere accu dan een EV die in weer en wind buiten staat.” Toch is er volgens hem nog veel onontgonnen gebied, omdat de EV nog maar net het pioniersstadium voorbij is. “Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat de levensduur van een accu uiteindelijk is. Chemisch gezien zou dat tien jaar moeten zijn en als je kijkt naar laptops, gehoorapparaten of penlite-batterijtjes klopt dat wel. Ik ben benieuwd of dat voor de elektrische auto ook geldt.”

Leren van testen

Aviloo is vorig jaar zomer gestart met het testen van auto’s in Nederland en inmiddels is er van alle kanten interesse voor de uitkomsten. “Ook de ontwikkelaars in Oostenrijk leren veel van de testen in Nederland. Hier zijn er namelijk veel meer elektrische auto’s. Het zou mooi zijn als in de toekomst een gebruikte auto wordt aangeboden mét zo’n testresultaat achter de vooruit. Dan heb je als potentiële koper alle informatie over het belangrijkste onderdeel van de EV.

AutoWeek trapte onlangs de nieuwe rubriek 'Accudegradatie' af met een Nissan Leaf. Daarin checken we wat de staat van het accupakket is.

Op zoek naar een gebruikte elektrische auto? Bekijk hier het aanbod.