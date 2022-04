Waarom de Citroën C5 geen zachte landing maakte

Citroëns zijn gewoonlijk geen hapklare brokken. Gelukkig maar, want auto’s die bij iedereen in de smaak moeten vallen waren en zijn er al genoeg. In de jaren 90 ging het wat dit betreft een beetje de ­verkeerde kant op met Citroën. Onder aanvoering van PSA-topman Jacques Calvet dreigde ­het merk een slap aftreksel van Peugeot te worden. Maar er was hoop, in de vorm van de Xsara ­Picasso, die in zijn eentje bewees dat Citroën op eigen kracht toch best een heerlijk verfrissend ­model kon bouwen. Juist toen die goede sfeer er lekker in zat, verscheen op de autosalon van Parijs van 2000 het geheel nieuwe topmodel C5, opvolger van zowel de elegante Xantia als de bekroonde XM. Maar wat een wonder van design had moeten zijn, werd beoordeeld als een ­lelijk eendje, dat er geen blijk van gaf binnen afzienbare tijd in een mooie zwaan te zullen veranderen.

Teleurstelling Salon van Parijs 2000

De pers berichtte in mineur: de nieuwe Citroën was de grote teleurstelling van Parijs. Het leek alsof er in bedompte zaaltjes veel te lang over het model was vergaderd, door teams die zich elk op een eigen gedeelte van de auto hadden toegelegd, waarna hij zonder onderling overleg in elkaar was gezet. Met zijn vorstelijk geproportioneerde neuspartij, de verdrietige blik in de ogen, de onnatuurlijk hoge rug en het stompe staartstuk vertoonde ­het op persfoto’s in flets grijs ­gehulde model helaas wat al te veel gelijkenissen met een aangespoeld zeezoogdier. Ja, Citroëns mogen beslist anders dan anders zijn, maar dat nooit op een manier waarbij je liever je blik afwendt. En geneigd bent hulp te halen. Gelukkig was er ook goed nieuws. Het interieur was royaal, het dashboard door de betrachte symmetrie heel evenwichtig en qua rijden kwam de C5 als een rechtgeaarde Citroën aan de hoogste verwachtingen tegemoet.

Toen later de veel harmonieuzer gelijnde en daardoor aantrekkelijke C5 Break verscheen, viel ­alles op zijn plaats. Was dat ­misschien het originele ontwerp, waarvan de gekke hatchback te haastig was afgeleid?