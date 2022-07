Waarom de Alfa Romeo 145 de 'dip' in de zijkant kreeg

Elk weekend is er aandacht voor een zeer beroemd autodetail uit het verleden. Deze keer de ‘dip’ van de Alfa Romeo 145 (1994). Hoe komt het ontwerp van een nieuwe Alfa Romeo tot stand? Je denk al snel aan een gekwelde kunstenaar, die nachtenlang doorhaalt in zijn gevecht met een wit vel papier. En dan, omringd door lege whiskyflessen, laat hij een meesterwerk uit zijn tekenpen vloeien. Alsof het de hand van God zelf is, die ineens ingrijpt. Helaas is de praktijk een stuk minder prozaïsch.

Alfa Romeo heeft wel vaker in een dip gezeten, maar nooit was die dip zo tastbaar als bij de Alfa 145, die in 1994 ten tonele verschijnt. De 145 is zonder meer een echte Alfa Romeo, met een op de 164 geïnspireerde wigvorm, smalle achterlichten en de kenmerkende groef die vanaf het logo op de neus rondom de auto loopt.

Alleen op de voorportieren gebeurt er iets vreemds: halverwege verspringt de taillelijn ineens een paar centimeter. Alsof de ontwerper tussen twee glazen whisky door zijn potlood niet meer onder controle had. De ‘dip’ heeft geen enkele functie: de portierlijn had evengoed netjes rechtdoor kunnen lopen, niks aan de hand. Had dat echt niet anders gekund? Het antwoord is nee.

Fiat trekt aan de touwtjes bij Centro Stile Alfa Romeo

Alfa is sinds 1986 onderdeel van de Fiat-groep. Het Centro Stile Alfa Romeo blijft in eerste instantie autonoom, maar Fiat trekt achter de schermen wel degelijk aan de touwtjes. De nog jonge Chris Bangle herinnert zich dat hij de 145 eind jaren 80 schetst als vijfdeurs opvolger van de Lancia Delta. “Op een dag zag Mario Maioli, designbaas van de Fiat-groep, mijn kleimodel. Ik vertelde dat het een ontwerp voor de nieuwe Delta was. Zonder te luisteren zei hij ‘het lijkt wel een Alfa!’. Voor ik het wist zaten er Alfa-logo’s op en vertrok het model naar het Centro Stile Alfa Romeo in Arese.”

Dip te duur voor kleine Fiat

Maar daarmee is de kous niet af. Een paar studio’s verderop is een nieuwe, kleine Fiat in ontwikkeling, de Cinquecento. Een opvallend kenmerk van dat model is de taillelijn, die halverwege het portier ineens een paar centimeter inzakt. Deze ‘dip’ blijkt te duur voor het goedkope Fiatje en haalt de productie niet. Maioli wil echter van geen wijken weten: die taillelijn moet en zal er komen. Uiteindelijk beslist hij dat Chris Bangle dit detail dan maar moet toevoegen aan het ontwerp van de 145. En zo krijgt Maioli zijn zin - en de Alfa Romeo 145 zijn kenmerkende dip.

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in AutoWeek Classics 11 2019