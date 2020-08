Voormalig Porsche-designer patenteert nieuwe supercar

In de database van het Japanse patentbureau heeft AutoWeek een interessant stel patentschetsen opgedoken. Op de bij de eind vorig jaar ingediende en zojuist gepubliceerde patentplaten is een supercar van nog onbekende makelij te zien. De overduidelijk met een middenmotor uitgeruste supercar heeft een relatief ingetogen ontwerp met een rond aflopende neus waarin vrij eenvoudig ogende koplampen zijn aangebracht. De nog naamloze nieuwkomer, die van opzij bezien enigszins aan het profiel van de Audi R8 doet denken, heeft een achterzijde waarin de diffuser over twee lagen verdeeld lijkt. De diep in de bilpartij verwerkte ronde achterlichten hebben net als de wielen een turbineachtig design. De portieren lopen tot diep in het dak door op vergelijkbare wijze als bij de in 2005 herboren Ford GT.

De patentaanvraag is ingediend door een bedrijf dat Automobile Ping Pinky Lai heet. Juist dat maakt deze mysterieuze nieuwkomer interessant. Pinky Lai was tussen 1989 en 2014 verantwoordelijk voor het exterieurdesign van diverse modellen van Porsche, waaronder de 'spiegelei-911' (996) en de tweede generatie Porsche Cayman en Boxster. Daarbij is de in Hongkong geboren designer verantwoordelijk voor het exterieur van de de derde generatie BMW 3-serie (E36). Pinky Lai heeft daarvoor onder meer ervaring opgedaan bij Ghia.

Pinky Lai is volgens zijn Linkedin-pagina momenteel onder meer voorzitter en CEO van Brainchild Design Consultants, dus op designgebied is de ontwerper duidelijk nog actief. Het is niet ondenkbaar dat de auto op de patentplaten een designstudie voor een Chinese fabrikant is. Hopelijk wordt later meer duidelijk over deze van bijzondere hand afkomstige sportieveling.