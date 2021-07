Volvo XC40 - Wel en wee

De Volvo XC40 verkoopt als een dolle. Sterker zelfs, het is dit jaar de best verkochte auto in Nederland. Dat vraagt om een nadere blik op de verkopen, dus vroegen we de Nederlandse importeur wat er zoal opvalt.

Je zou het misschien niet zeggen, maar het is alweer bijna vier jaar geleden dat Volvo de XC40 onthulde. Het begon met benzine- en dieselversies, in 2018 kwam een plug-in hybride XC40 erbij als keuze en vervolgens maakten we in 2019 kennis met de volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. De keuze is reuze, wat dat betreft. Dat het de Zweden geen windeieren legt, mag duidelijk zijn. Met bijna 5.000 verkochte exemplaren dit jaar is 2021 hard op weg om een topjaar voor de XC40 te worden in Nederland. Het zal er nog om spannen of de bijna 8.500 van vorig jaar overtroffen worden, maar duidelijk is in ieder geval dat de koek nog lang niet op is.

Aandrijving

Dat de XC40 het goed doet, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat er voor vrijwel ieder wat wils is qua aandrijving. Volvo Nederland merkt echter een hele duidelijke voorkeur: zo'n 56 procent van de verkochte XC40's is een plug-in hybride. Zo'n 60 procent daarvan is de T4 met 211 pk systeemvermogen. De rest kiest voor de sterkere T5 met een systeemvermogen van 262 pk.

Na de plug-in hybride XC40 doen de versies met enkel een verbrandingsmotor (al dan niet mild-hybride) het het best. Die maken tot op heden zo'n 27 procent van de verkopen op. Het gros hiervan (70 procent) is de 129 pk sterke T2. De 163 pk sterke T3 is goed voor bijna 25 procent en de mild-hybride 197 pk sterke B4 is hekkensluiter met zo'n 5 procent. Wie dus niet aan de stekker wil met de XC40, kiest voornamelijk voor de instapper. Ook kiezen veruit de meeste mensen voor een automaat, maar liefst 90 procent.

Tenslotte is er natuurlijk de volledig elektrische XC40, de XC40 Recharge. Die neemt tot op heden 16 procent van de XC40-verkopen in Nederland voor z'n rekening. Daarmee is de elektrische XC40 hard op weg om de versies zonder stekker te evenaren. Volvo verwacht dat de verkopen van de XC40 Recharge flink zullen aantrekken door de komst van de flink goedkopere voorwielaangedreven versie, de onlangs gepresenteerde XC40 Recharge Pure electric.

Uitvoering

De kans is het grootst dat je een zwarte Volvo XC40 treft op de openbare weg, want die 'kleur' is het populairst. Dat is ongeacht de aandrijving, want voor alle versies geldt dat Onyx Black het vaakst gekozen wordt. Het lichtblauwe Denim Blue Metallic is daarna het meest populair, al geldt dat niet voor de versies zonder stekker. Daarbij is Ice White de tweede meest gekozen kleur.

De duurdere varianten, dus de plug-in hybride en de volledig elektrische XC40 worden vaak ook behoorlijk dik aangekleed. Zo kiest bij de plug-in maar liefst 43 procent voor de R-Design-uitvoering, gevolgd door de Inscription Expression (33 procent) en Inscription (24 procent). Bij de volledig elektrische XC40 gaat 70 procent voor de meest luxe Pro-uitvoering en de rest voor de Plus. De T2, T3 en B4 staan niet alleen lager in de prijslijst, maar worden ook vaak wat simpeler aangekleed. De meesten (43 procent) zijn uitgevoerd als Momentum Business, gevolgd door de instapuitvoering Momentum Core (21 procent). 15 procent gaat voor de R-Design. Ongetwijfeld speelt ook de populariteit bij (private) lease mee bij de keuze voor de wat simpelere uitvoeringen.

Populaire opties voor de XC40 zijn het panoramadak (indien mogelijk) en getint glas. Opvallend is verder dat zo'n 10 procent van de XC40 Recharge-kopers af fabriek een trekhaak laat monteren. Park Assist is het meest gekozen uitbreidingspakket bij de meeste varianten van de XC40. Degene die dit jaar een XC40 B4 AWD met automaat kocht is uniek bezig: hij of zij is de enige die dit jaar die keuze maakte volgens Volvo Nederland. Ook de gekozen kleur, Pebble Grey, is zeker niet het populairst.