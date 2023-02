Polestar 2 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Polestar 2 staat in zijn nieuwe vorm in de prijslijsten. De vorige maand gefacelifte elektrische liftback werd onderhuids stevig vernieuwd en heeft - voor welke versie je ook gaat - een flink groter rijbereik dan voorheen. De instapper komt nu tot 518 km ver (WLTP) en kost €51.200. Vandaag zoeken we uit of je na het achterlaten van dat bedrag nog iets tekortkomt.

Polestar 2 Standard range Single motor, €51.200

Waar je de Polestar 2 tot voor kort alleen als voor- of vierwielaandrijver kon krijgen, introduceerde de facelift achterwielaandrijving voor het tweede model van het Zweeds-Chinese merk. Hoewel de bijpuntsessie voor de looks van de auto niets meer dan dat was, veranderde er onderhuids een hele hoop. Nieuwe accu's, nieuwe elektromotoren en dus zelfs een nieuwe aandrijving-lay-out: de vernieuwde Polestar 2 heeft het allemaal.

Hoe de auto rijdt nu de stroom niet naar de voor-, maar naar de achteras gaat, weten we nog niet. Bestellen kun je de nieuwe Polestar 2 echter al wel, mits je €51.200 meebrengt. Voor dat geld krijg je een Standard Range Single Motor met achterwielaandrijving, 272 pk en een 69 kWh accupakket. Daarmee sprint de auto in 6,4 seconden naar de 100 km/h en komt-ie tot maximaal 518 km ver volgens de WLTP-cyclus. Bijladen kan met tot 135 kW aan de snellader en met tot 11 kW aan de AC-lader. Van 10 naar 80 procent acculading kan volgens Volvo in 34 minuten bij een snellaadpaal, aan de AC-lader duurt het minstens 7 uur. De Polestar 2 als Long range Single motor komt ruim 100 km verder op een acculading en heeft iets meer vermogen (299 pk), maar kost €4.000 extra.

Uitstraling

Het samenstellen van een Polestar 2 is na het kiezen van een aandrijflijn een vrij overzichtelijke aangelegenheid. Voor de achterwielaangedreven versies zijn er twee optiepakketten, twee wieldesigns en zes kleuren beschikbaar. Vijf van die kleuren kosten €1.250 extra, de op de afbeeldingen getoonde witgrijze lak genaamd 'Magnesium' is standaard. Voor de wielen geldt dat 19-inch exemplaren de norm zijn en de 20-inch vijfspaaks optie €1.500 extra kost. Die staat de auto wel goed, maar komt het bereik van de Standard range niet ten goede.

Voor de stoelbekleding van een 2-zonder-meerprijs kun je kiezen uit een combinatie van zwarte stoffen of een combinatie van grijze stoffen. Andere opties zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met een van de twee optiepakketten: het Plus-pakket van €5.000. Het andere optiepakket is het Pilot-pakket en kost €3.000 - en daarmee zijn alle keuzes voor de Polestar 2 benoemd. Laat je een andere kleur, de 20-inch wielen en de twee pakketten links liggen, dan blijft de prijs ook na het kiezen van een bekledingskleur dus op €51.200 steken.

Weinig te kiezen, dus veel standaard?

Z0 weinig keuze kan twee dingen betekenen: óf Polestar maant je flink de portemonnee te trekken omdat er geen losse opties zijn, óf er zit standaard al best wel veel op en je kunt het prima bij de vanafprijs houden. Het laatste is wat ons betreft het geval. Dat begint al bij het uiterlijk van de 2: dat is ongeacht waar je voor kiest min of meer hetzelfde. Bij de vierwielaangedreven versies kun je weliswaar kiezen voor een Performance pack, maar ook dat onderscheidt zich slechts met grotere remmen en 21-inch wielen. Qua bumperwerk en ledverlichting ziet de auto er altijd hetzelfde uit, dus hoef je voor de uitstraling je portemonnee niet te trekken.

Dat geldt niet alleen voor die van de buitenkant, maar ook voor die van de binnenkant. Welke versie je ook kiest, de stoelen zijn qua vorm altijd hetzelfde en het dashboard draagt altijd dezelfde schermen. Die schermen draaien altijd op Google-software en beschikken dus over Google Maps-navigatie en Spotify, maar zijn ook met Apple-telefoons te verbinden middels Carplay. Een draadloze telefoonlader is daarbij standaard, net als een acht speakers tellend geluidssysteem. Een Harman Kardon-systeem is onderdeel van het genoemde Plus-pakket.

Verder zit je er tijdens het rijden lekker bij op deels elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en wordt de temperatuur automatisch geregeld door de climate control. Goed zicht heb je met dank aan elektrisch inklapbare, verwarmde en automatisch dimmende zijspiegels en adaptief grootlicht. Bij het inparkeren bieden een 360-graden camera en parkeersensoren rondom hulp.

Eer je op je bestemming aankomt trachten een aantal altijd aanwezige actieve rijhulpsystemen ongelukken te voorkomen, waaronder lane keep assist, vermoeidheidsherkenning, dodehoeksensoren en een noodremsysteem dat ook controleert op kruisend verkeer bij achteruitrijden. Adaptieve cruisecontrol is niet inbegrepen, reguliere cruisecontrol wel.

Welke onderdelen van de pakketten zouden we missen?

Kortom: qua uitstraling, comfort en veiligheid zit het ook met de instapper meer dan snor. Wat er dan in de genoemde pakketten zit dat je mogelijk snel mist? Wel; adaptieve cruisecontrol is - vooral in de file - wel zo lekker. Ook keyless entry, een elektrische achterklep, een warmtepomp en autonoom rijden-mogelijkheden vinden we pas terug na het zetten van extra vinkjes. De rest van de zaken die dat oplevert, zoals een panoramadak en nog meer luidsprekers, zien we eerder als echte extraatjes. Of zijn die volgens jou niet te missen?