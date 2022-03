Volvo wil elektrische auto draadloos opladen

Volvo start met het testen van draadloze laders voor elektrische auto's in de praktijk. Het taxibedrijf Cabonline krijgt daarvoor meerdere exemplaren van de XC40 Recharge tot zijn beschikking. In een driejarig experiment moet duidelijk worden of deze technologie potentie heeft.

De XC40's Recharge gaan dienstdoen als taxi in Göteborg, de thuisstad van Volvo. De accu's van de Volvo's kunnen dan bij bepaalde draadloze laadstations van het bedrijf Momentum Dynamics worden opgeladen. Het laden begint automatisch als een geschikt voertuig parkeert boven het laadpunt, dat in het wegdek is ingebouwd. Via een laadpad stuurt het laadstation de energie naar de ontvanger in de auto. De auto en het laadpad hoeven daarvoor geen fysiek contact te maken. Daarvoor moet de auto wel perfect in lijn staan met het parkeervak van het laadstation, iets waar de 360-graden camera goed bij van pas kan komen.

Het laadvermogen van de draadloze laadstations bedraagt volgens Volvo 'meer dan 40 kW'. Dat is wel aanzienlijk minder snel dan aan een conventionele snellader, want via de kabel kun je de XC40 met een laadsnelheid van maximaal 150 kW voorzien van verse stroom.

De praktijktest loopt voor een periode van drie jaar, waarbij de elektrische Volvo's dagelijks worden ingezet door Cabonline en circa 100.000 kilometer per jaar zullen rijden. Voor Volvo is deze test ook een mooie gelegenheid om te zien hoe een volledig elektrische Volvo zich houdt in een commerciële toepassing. Of het draadloos laden ook beschikbaar komt voor consumenten, blijft nog in het midden. Mats Moberg, hoofd Research & Development bij Volvo, stelt dat de praktijktest een goede manier is "om alternatieve laadmogelijkheden voor onze toekomstige auto's te ontdekken". Wellicht dat de volgende generatie elektrische Volvo's dus wel de beschikking krijgt over deze technologie.