Volvo wil autonoom rijden als abonnement aanbieden

Volvo wil de autonome rijhulp 'Ride Pilot' met een abonnementsmodel introduceren in de Amerikaanse staat Californië. Het systeem debuteert op de opvolger van de XC90 en stelt de auto in staat om zonder supervisie van de bestuurder zelfstandig te rijden op de snelweg. Momenteel is Volvo nog volop bezig met het testen van Ride Pilot.

Ride Pilot gaat nog een behoorlijke stap verder dan het huidige semi-autonome 'Pilot Assist' van Volvo. Met Ride Pilot wordt het volgens de Zweden namelijk mogelijk om tijdens het rijden daadwerkelijk andere dingen te kunnen doen, bijvoorbeeld de krant lezen of werken. Daarbij geeft Volvo aan dat het merk de verantwoordelijkheid voor het rijden op zich neemt wanneer Ride Pilot is ingeschakeld. Dat is een belangrijke stap in het aansprakelijkheidsvraagstuk rondom autonoom rijden. Nu is namelijk de bestuurder in het geval van een ongeluk altijd nog verantwoordelijk, ook als de auto zelf rijdt.

Volvo gaat Ride Pilot leveren op de opvolger van de XC90. Dat de nieuwe SUV Lidar-technologie aan boord krijgt, was reeds bekend. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Luminar en bestaat uit vijf radars, acht camera's en zestien ultrasone sensoren. Voor de technologie hoef je als klant niet bij te betalen, want alles zit standaard op de nieuwe XC90. Met over-the-air updates zorgt Volvo ervoor dat het systeem continu verbeterd wordt. Het feit dat de Lidar-technologie standaard op de auto zit, betekent nog niet dat je meteen de pootjes omhoog kunt doen op de snelweg. Voor Ride Pilot dien je namelijk een abonnement af te sluiten. De exacte prijs daarvan vermeldt Volvo nog niet.

Eerst in Californië

Voordat Ride Pilot over de hele wereld beschikbaar wordt, introduceert Volvo het systeem in de Amerikaanse staat Californië. Dat doen de Zweden omdat de regelgeving het daar al toelaat. Wel plaatst Volvo de kanttekening dat Ride Pilot momenteel nog goedgekeurd moet worden. Het lijkt er dus op dat kopers van de XC90-opvolger in Californië nog niet meteen volledig autonoom kunnen rijden, hoewel de technologie dus al wel in de auto zit. Wanneer die goedkeuring binnen is en het systeem daadwerkelijk uitgerold kan worden, vertelt Volvo niet. Na Californië is het de bedoeling dat Ride Pilot ook in de rest van de wereld op de markt komt.