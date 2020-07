Volvo V60 voor het eerst onder de 40 mille

Volvo introduceert een nieuwe uitvoering voor de V60, een tijdelijk beschikbare editie die alleen beschikbaar is op de V60 B3. De voluit V60 B3 Momentum Advantage geheten Zweedse station is per direct te bestellen.

Volvo introduceert een nieuwe tijdelijk beschikbare uitvoering voor de V60: de Momentum Advantage. Er is echter maar één motorvariant die van de komst van deze speciale editie profiteert: de B3. De V60 B3 heeft een 163 pk sterke viercilinder benzinemotor onder de kap die is voorzien van mild-hybridtechniek. Interessanter is natuurlijk de uitrusting én de vanafprijs van de nieuwe editie.

Om met het laatste te beginnen: de Volvo V60 B3 Momentum Advantage staat vanaf €39.995 in de Nederlandse prijslijsten. Daarmee is het voor het eerst dat de huidige generatie V60 voor minder dan 40 mille in de orderboeken van Volvo te vinden is. Dat milde prijskaartje betekent overigens niet dat de V60 karig is uitgerust. De Momentum Advantage beschikt namelijk onder meer over een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en op de middenconsole is het 9-inch grote verticaal georiënteerde infotainmentdisplay geplaatst. Parkeerhulp achter, navigatie, over twee zones gescheiden klimaatregeling behoren net als een uitgebreid audiosysteem eveneens tot de standaarduitrusting. Ledkijkers zijn standaard en hetzelfde geldt voor zwarte raamlijsten, zwarte dakrails, twee uitlaatpijpen en 17-inch groot lichtmetaal.

Bestellen kan per direct. Volvo zegt zich met de V60 Momentum Advantage voornamelijk op de zakelijke rijder te richten. In dat geval is ook de fiscale prijs, het bedrag waarover bijtelling betaald moet worden, interessant. Die licht op €38.873.