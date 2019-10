Volvo stippelt (deels) elektrische toekomst uit

Om met het heetste nieuws te beginnen: bij de presentatie van de XC40 P8 in Los Angeles werd duidelijk dat Volvo ook aan een P4-versie werkt. De specificaties houdt Volvo nog even onder de pet, maar reken op minder vermogen en ook een kleinere actieradius. Met een 0-100-tijd van 4,9 seconden en een actieradius van meer dan 400 km voor de P8 is daar ook nog wel enige ruimte voor.

De XC40 P4 laat nog wel even op zich wachten en moet in het vierde kwartaal van 2021 worden gepresenteerd. Ook de vanavond onthulde P8 laat nog even op zich wachten: die auto verschijnt in het derde kwartaal van 2020.

Het blijft niet bij de XC40 P4 (die P staat overigens voor Pure), want Volvo belooft dat vier andere modellen ook in P4- én P8-trim verschijnen. Eén daarvan lijkt een vanaf het begin als EV ontworpen auto te zijn, in de overige gevallen gaat het om een toevoeging aan een bestaande of nog te vernieuwen modelreeks. De eerste van die reeks verschijnt in 2022, waarna tot 2025 jaarlijks een model zal volgen.

Ook op plug-in gebied is er een heleboel nieuws op komst. De S60 en V60 T6 Twin Engine krijgen binnenkort gezelschap van een XC60 en V90 met dezelfde aandrijflijn. Bij de XC40 krijgt de T5 Twin Engine, met zijn nieuwe 1,5-liter driecilinder, gezelschap van een minder krachtige T4-variant. Deze nog nader te omschrijven ‘instap-plug-in’ verschijnt in het tweede kwartaal van 2020, een paar maanden nadat de XC40 T5 plug-in hybride in de showrooms arriveert.