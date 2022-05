Volvo PV544 (1959) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Aan klassieke Volvo's geen gebrek in Nederland. Gezien de leeftijd is vooral het aantal Amazons dat je in het wild tegen kunt komen opvallend groot. Zeldzamer is zijn eenvoudigere broer: de PV544. Voor het eerst sinds 2015 schittert er weer eentje in 'In het Wild'.

Vraag iemand om een Volvo uit de jaren 50 en 60 te noemen en de kans is groot dat de keuze op de Amazon valt. Niet gek, daarvan werden er maar liefst 667.000 gebouwd en in Nederland was het een graag geziene gast. Nog altijd is het een populaire klassieker, waardoor het - we zeggen het voorzichtig - niet heel uitzonderlijk is als je hem in het openbaar spot. De PV544 is een ander verhaal. Die was een tijdje naast de Amazon leverbaar, maar is veel zeldzamer gebleven. Er werden er nog niet de helft van gebouwd en als klassieker is hij minder gewild. Des te leuker dat we dankzij AutoWeek-forumlid JFR er weer eens eentje voor ons hebben.

De Volvo PV544 is plat gezegd een beetje een uit nood geboren model. Volvo schoof in 1956 namelijk de P120 (Amazon was de Zweedse naam) naar voren als de opvolger van de PV444, maar die stond net even wat hoger in de markt dan zijn voorganger. Om ook de klanten met een wat bescheidener budget nog binnenboord te houden, kwam twee jaar na de introductie van de Amazon de PV544 erbij. Volvo greep terug op de basis van de PV444 en het is dan ook geen toeval dat de PV544 nog behoorlijk op zijn voorvader lijkt. Dat maakte dat de PV544 beduidend traditioneler van vorm was dan de Amazon. De Amazon had al een moderne 'ponton-carrosserie', terwijl de PV544 nog duidelijk een echo uit de jaren 40 was.

Wat de PV544 onder meer van de PV444 overnam, was de naar achteren langzaam aflopende daklijn en relatief hoog geplaatste achterruit. Hoewel dat geen uniek kenmerk was, de Peugeot 203 had dat onder meer ook, leverde het bijzondere kontje de PV544 hier in Nederland de bijnaam 'Katterug' op. Onderscheid met de PV444 was er overigens wel degelijk, met meer dan alleen wat ontwerpdetails. Technisch profiteerde de PV544 van vernieuwingen die Volvo ook in de Amazon introduceerde. Zo kreeg de PV544 naast de uit de PV444 afkomstige B16-motor (een 1.6 viercilinder benzinemotor) begin jaren 60 eveneens de grotere B18 (1.8) op de bestellijst en kwamen er gesynchroniseerde versnellingsbakken. Ook keek je tegen een dashboard aan dat zo uit de Amazon overgeheveld leek. Uiteindelijk zou de PV544 toch het veld ruimen ten gunste van de Amazon, maar wel pas toen van die laatste de eenvoudigere Favorit-editie op de markt kwam.

Het exemplaar dat we hier voor ons hebben, stamt uit 1959. Dat betekent dat-ie nog van vóór de introductie van de 1.8 in de PV544 is. Het is een 'Sport'. Deze Volvo heeft derhalve de van twee carburateurs voorziene 76 pk 1.6 en de volledig gesynchroniseerde handbak met vier versnellingen, in plaats van de deels gesynchroniseerde driebak uit de PV444. Een redelijk tegen de Amazon aan schurende PV544 dus. Eentje die er bovendien piekfijn bij lijkt te staan. De eigenaar, die hem overigens nog geen jaar in het bezit heeft, kan er trots op zijn.