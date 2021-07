Volvo geeft nieuwe modellen andere naam

Volvo blikte eerder deze week uitgebreid vooruit op de nabije toekomst. Een toekomst die wordt belichaamd door de Recharge Concept (foto's). Hoewel nog niet vaststaat dat dit studiemodel een concrete vooruitblik op één model is of op meerdere modellen, wordt er in eerste instantie vooral veel van verwacht in relatie tot de opvolger van de XC90. Die verschijnt namelijk volgend jaar al en volgt ongetwijfeld op veel fronten het voorbeeld van de Recharge Concept. De volledig elektrische nieuwe 'XC90' is niet alleen in dat opzicht duidelijk een Volvo uit een nieuw tijdperk: "Om dat weer gewoon een 'nieuwe XC90' te noemen, zou verkeerd zijn. Dit is namelijk echt de eerste in zijn soort. De auto krijgt een echte naam, meer zoals een kind die krijgt", aldus CEO Hakan Samuelsson tegenover Automotive News.

De nu nog naamloze XC90-opvolger is zoals Samuelsson al zegt 'de eerste in zijn soort', er verschijnen immers meerdere grote Volvo's op de SPA2-basis waarop de 'XC90' ook rust. Mogelijk laat Volvo de overzichtelijke 60-serie en 90-serie geheel vervallen voor modellen die allemaal een eigen naam dragen en vooral op basis van formaat nog te plaatsen zijn als opvolgers van huidige types. Hoe dan ook; er hangt een hoop verandering in de lucht bij de Zweden.