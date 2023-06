'Volvo EX30 wordt meest winstgevende model'

Een week geleden maakten we kennis met misschien wel de belangrijkste Volvo in decennia: de Volvo EX30. Die relatief compacte elektrische Volvo moet nog meer mensen gaan aanspreken dan zijn iets grotere broer, de XC40, en een belangrijke rol gaan spelen in het uitbreiden van Volvo's grip op de markt voor elektrische auto's. Als je ziet hoe populair de XC40 hier in Nederland is, dan is de kans groot dat we de Volvo EX30 hier ook erg vaak gaan zien. Dat zou voor de kas van Volvo natuurlijk goed nieuws zijn, zeker omdat het nogal wat verwacht te verdienen op de EX30.

Sterker zelfs, volgens Akhil Krishnan, hoofdverantwoordelijk voor de compacte modellen van het merk, wordt de Volvo EX30 de meest winstgevende auto in het complete Volvo-gamma. Dat is enigszins opmerkelijk. Elektrische auto's en compacte modellen zijn doorgaans niet per se goed voor de grootste marges. De Volvo EX30 heeft wat dat betreft twee zaken tegen zich, maar toch heeft Volvo bijzonder hoge verwachtingen. "Het is de algehele productbalancering die we hebben gedaan, met kostenbesparingen, gedeeld platform (SEA, van Geely, red.) en inkoop, die ons daar brengt", aldus Krishnan tegenover Autonews. Hij hangt er direct concrete cijfers aan. Volgens Volvo zal de EX30 goed zijn voor 15 tot 20 procent brutowinstmarge.

Mocht Volvo dat werkelijk voor elkaar krijgen, dan is dat een flinke prestatie. Zoals gezegd heeft de Volvo EX30 de schijn op dit gebied tegen zich omdat het een compacte én elektrische auto is. Het wordt bovendien Volvo's minst dure model, hier in Nederland gaat de EX30 minstens €36.795 kosten. Volvo verwacht er bosjes van te gaan verkopen, met volgens COO Björn Anwall als resultaat dat de EX30 de bedrijfswinstmarge tegen 2025 van 6 naar 8 of zelfs 10 procent heeft verhoogd. De tijd zal het leren.