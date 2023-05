Volvo EX30 geeft meer geheimen prijs

Volvo presenteert volgende week officieel de relatief compacte elektrische EX30, maar intussen slingeren de Zweden weer wat wat plaagplaatjes op het internet. In deze ronde krijgen we meer te zien van het interieur en kunnen we weer een blik op de koets werpen.

Hoewel de fervent bezoeker van Autoweek.nl allang weet hoe de Volvo EX30 eruit komt te zien, doen de Zweden zelf uiteraard nog lekker geheimzinnig. Vorige week kregen we delen van het interieur te zien en liet Volvo los dat er veelvuldig gebruikgemaakt is van materialen die minder belastend zijn voor de wereld. Zo zit er onder meer denim, vlas en wol verwerkt in het interieur. Gerecyclede en hernieuwbare materialen, helemaal 2023.

Maar er is ook nagedacht over gebruiksgemak. Volvo laat nu een deel van het dashboard zien er vertelt dat het handschoenenkastje van de EX30 centraal onder het dashboard zit, waardoor dat zowel voor de bestuurder als bijrijder makkelijk bereikbaar is. Bovenop het behoorlijk opgeruimd ogende dashboard zit over de hele breedte een soundbar van Harman Kardon, die als het ware in het dashboardontwerp is geïntegreerd. Volgens Volvo zorgt die ervoor dat er in de portieren geen speakers meer zitten. Daardoor is er meer bergruimte in de portiervakken.

Alles op één scherm

Centraal op het dashboard van de Volvo EX30 tref je een 12,3-inch infotainmentscherm. Als je goed kijkt zie je dat dit het enige scherm is. Volvo kiest ervoor om alle informatie onder te brengen in dit centrale scherm, dus ook de info die je doorgaans in het instrumentarium te zien krijgt. Snelheid, rijrichting, accuniveau, het komt allemaal desgewenst boven in het scherm in beeld.

In het middelste deel van het scherm kun je dan bijvoorbeeld de muziekspeler of de navigatie tevoorschijn toveren. Het is allemaal behalve via het touchscreen ook met stembediening aan te sturen, dankzij de Google Assistant. Niet verrassend; de basis van het infotainmentsysteem komt van Google en via de Google Play-store zijn ook de van Android-telefoons bekende apps te installeren. Overigens kan de Volvo EX30 eveneens overweg met Apple CarPlay.

Volvo EX30 verschijnt op 7 juni

Ben je inmiddels wel een beetje klaar met al die teaserfoto's? Het wachten duurt gelukkig niet lang meer. Volgende week woensdag, op 7 juni, presenteert Volvo de volledig elektrische EX30, die dan direct te bestellen is in Nederland. Reken op onder meer een 66-kWh accupakket en 272 pk en 428 pk sterke elektrische aandrijflijnen voor de kleine broer van de XC40.