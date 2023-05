Volvo 144 (1968) - In het Wild

Eerder dit jaar stonden we in 'In het Wild' al even stil bij een Volvo Amazon, nu is het de beurt aan zijn opvolger. Opnieuw een spot van Jente Horsting, die een radar voor klassieke Volvo's lijkt te hebben.

Zo'n twee maanden geleden hesen we een op meerdere fronten heerlijk frisse Volvo Amazon op het In het Wild-podium. De Amazon is hier in Nederland best een veelvoorkomende klassieker, maar zo'n vierdeurs is toch vrij zeldzaam. Een leuke spot dus van Jente Horsting, die eerder ook al een 'vroege' Volvo 343 tegenkwam. Vandaag verblijdt ze ons alweer met een Volvo, al is het puur een kwestie van toeval dat het opnieuw een auto van dat merk is. De spot zelf is overigens niet bijzonder toevallig: Amazon-opvolger 140-serie (in dit geval de vierdeurs, dus de 144) is immers voor zijn leeftijd ook nog een behoorlijk veelvoorkomende auto in ons land.

Toch wordt het wel eens tijd om ook de 144 eens in het zonnetje te zetten, want hij verscheen nog niet eerder in deze rubriek. Hij staat vrij letterlijk in het zonnetje en helaas legt dat ook een vervelende bijkomstigheid van deze periode van het jaar bloot. De 144 is haast begraven onder een laag stuifmeel, maar daar hebben ongetwijfeld meer autobezitters de laatste tijd last van gehad. Er is als je onder bepaalde bomen staat geparkeerd haast geen beginnen aan om je auto schoon te houden. We kijken daar dan ook maar even doorheen, want onder al die pollen lijkt een keurige 144 te zitten.

Dat hij wat viezig oogt, weerspiegelt ongetwijfeld ook geen verwaarlozing, want de eigenaar is al twintig jaar samen met deze 144. Dan weet je wel zeker dat er sprake is van liefhebberij. Het is een behoorlijk oude 144, want de introductie was een krappe twee jaar voordat dit exemplaar werd gebouwd. Deze heeft zelfs nog naast de Amazon in de showroom gestaan. Je kunt je voorstellen dat het een vrij grote overstap was van de nog vrij wulps gelijnde Amazon naar de 140-serie. Zeker als 145 was het een behoorlijk hoekige kast van een auto. Uiteindelijk zou het ontwerp van de 140, dat overigens net als dat van de Amazon van Jan Wilsgaard kwam, het begin zijn van een decennialange behoorlijk hoekige ontwerprichting bij Volvo.

De kentekengegevens van de 144 roepen nog wel wat vragen op. Op de achterklep zit behalve de NL-sticker immers ook nog een A-sticker, die suggereert dat de auto ooit in Oostenrijk thuishoorde. Volgens het kenteken is het echter een origineel Nederlandse auto, dus wellicht is die sticker er later op gezet omdat de eigenaar iets met Oostenrijk heeft. Wat vager is nog de krachtbron die de 144 op papier heeft. Het zou gaan om de 2.0-viercilinder, de B20, die voor zover wij weten in 1969 werd geïntroduceerd. De auto komt echter uit 1968. Mogelijk is er ooit een andere motor in gelegd, of de B20 was er toch al in 1968. Het zou natuurlijk ook nog kunnen dat er iets verkeerd is geregistreerd, al komen het vermogen (90 pk) en de exacte cilinderinhoud (1.986 cc) wel overeen met die van de B20 en niet met de B18. Hij lust in elk geval ook lpg. Hoe dan ook: lekker blijven rollen!