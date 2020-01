Volkswagen: ‘Wij gaan Tesla verslaan op EV-gebied’

Volkswagen-CEO Herbert Diess is ervan overtuigd dat ‘zijn’ merk Tesla kan verslaan op het gebied van elektrische auto’s.

“We hebben er vertrouwen in dat we het tempo van Tesla kunnen bijhouden en dat we het merk op een bepaald moment waarschijnlijk zelfs kunnen inhalen”, zegt Diess tijdens het veelbesproken World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Volgens Automotive News Europe erkent Diess dat Tesla de wegbereider is op EV-gebied, overigens net als zijn collega Bram Schot ooit deed. Ondertussen is Volkswagen echter bezig met een enorme inhaalslag, onder meer door enorm te investeren in softwarebedrijven en de ontwikkeling van accutechnieken.

Dat Diess zich geroepen voelt tot dit soort uitlatingen is niet zo gek, want de combinatie Volkswagen en Tesla kwam onlangs nog in het nieuws. Het relatief nieuwe en kleine Amerikaanse merk weet de Duitse gigant namelijk te overtreffen als het gaat om de marktwaarde, die bij Tesla onlangs door de 100 miljard dollar-grens brak.

In Davos sprak Diess samen met andere auto-hotemetoten ook met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat gesprek ging uiteraard over de nog altijd dreigende importtarieven op Europese auto’s. “We doen wat we kunnen om dat te voorkomen”, zou Diess hebben gezegd.