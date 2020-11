Volkswagen Touareg leert op afstand inparkeren

Het nieuwe Park Assist-systeem gaat daarmee een stap verder dan het oude. Tot nu toe is Park Assist een automatische inparkeerhulp zoals we die wel vaker zien. De auto neemt de besturing over, maar de bestuurder moet nog wel zelf remmen. Vanaf nu is dat laatste niet meer nodig. Sterker nog: de bestuurder hoeft niet eens in de auto te zitten. Dat mag wel, maar met een smartphone naast de auto staan is ook een optie.

Ook in dat geval begint de procedure op het infotainmentscherm, maar daarna kan het parkeren door middel van een speciaal daarvoor ontwikkelde smartphone-app in gang worden gezet. Daarvoor is het wel nodig om continu op de Drive-knop te duwen, zodat de toekijkers de boel eventueel nog een halt toe kunnen roepen. Sturen en remmen is in principe echter niet nodig. Moet de auto na gedane zaken juist uit het vak komen rollen, dan kan dat geheel via de app worden geregeld. Daarbij kiest de gebruiker simpelweg een richting waarin de auto het parkeervak in kwestie moet verlaten, waarna de Volkswagen de boel zelf tot een goed einde brengt.

Hoewel deze functie zeker een uitkomst kan zijn bij een forse auto als de Touareg is Volkswagen natuurlijk niet de eerste met zo’n systeem. BMW biedt met zijn Display Key al jaren de mogelijkheid om de auto in elk geval naar voren en naar achteren te laten rijden, terwijl Tesla’s met het FSD-pakket zelfs volledig zelfstandig over een parkeerterrein naar hun ‘baasje’ kunnen komen rollen. Langzaam maar zeker worden dit soort systemen gangbaarder, uiteraard als een soort tussenstap naar meer en meer autonoom opererende auto’s.