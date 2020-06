Volkswagen-top biedt excuses aan na 'racistische' reclame

Het bestuur van automaker Volkswagen heeft donderdag excuses aangeboden voor een reclamespotje dat kritiek kreeg vanwege mogelijk racisme. Volgens de bestuursleden had het bedrijf geen racistische bedoelingen met de reclame op Instagram, maar had de blunder alles te maken met "een gebrek aan culturele gevoeligheid".

Volkswagen benadrukt in de reactie dat het bedrijf geen racistische intenties had bij het maken van het spotje. "Na onderzoek concluderen we dat een gebrek aan gevoeligheid en fouten in het maakproces ten grondslag lagen aan het filmpje", zegt integriteitsbestuurder Hiltrud Werner van de Duitse autogigant.

In het filmpje van Volkswagen is te zien hoe een zwarte man door een grote witte hand wordt weggeduwd bij een gloednieuwe Golf en vervolgens in een gebouw genaamd Le Petit Colon (De Kleine Kolonist) geduwd wordt. Ook zou de witte hand een handgebaar maken dat voor 'white power' staat, een term die gebruikt wordt door een beweging die stelt dat witte mensen superieur zijn aan mensen van andere rassen. Het filmpje werd op 20 mei gepubliceerd en later op de dag offline gehaald nadat de kritiek binnenstroomde bij het bedrijf. Volkswagens marketingdirecteur Jürgen Stackmann zei donderdag zelfs dat hij in eerste instantie dacht dat het spotje nep was.

Om te voorkomen dat zoiets nog een keer zal gebeuren, zal de automaker een diversiteitscommissie in het leven roepen die materiaal voor publicatie onder de loep zal nemen. Volkswagen zegt ook hun mensen meer te gaan opleiden op het gebied van cultuur en ethiek. Ook gaat het bedrijf meer tijd steken in het bevorderen van diversiteit op de werkvloer.

Het is overigens niet de eerste keer dat Volkswagen een golf aan kritiek krijgt na een publieke blunder. Topman Herbert Diess zei vorig jaar tijdens een bijeenkomst de woorden "EBIT macht frei", een zin die erg lijkt op de nazi-leus "Arbeit macht frei" die op de poorten van Duitse vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog stond. Diess wilde met die woorden zeggen dat Volkswagen-merken die meer operationele winst behaalden, meer vrijheid kregen om beslissingen te nemen.