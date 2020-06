‘Volkswagen heeft intern rapport klaar over racistische reclame’

Volkswagen kreeg vorige maand veel kritiek op een reclamespot waarin een donkergetinte man naast een Volkswagen Golf door een enorme blanke hand van plek naar plek wordt geduwd. In de spot zou in een flits de letters van 'het N-woord' in willekeurige volgorde te zien zijn door de manier waarop 'Der Neue Golf' in beeld verschijnt (screenshot). Daarnaast belandt de getinte man met de Golf in Buenos Aires bij een gebouw waar een bord met ‘Petit Colon’ op staat. In het Frans betekent dat ‘kleine kolonist’.

Vorige maand gingen protesten viraal vanwege de clip en haalde Volkswagen de reclame snel uit de lucht. "De clip is walgelijk en onvergeeflijk", zei Volkswagen-raadslid Bernd Osterloh destijds. Later gaf Volkswagen toe dat het een fout beging en dat de advertentie inderdaad (onbedoeld) racistisch was. Een intern onderzoek zou volgen waarbij de foute beslissingen goed onder de loep zouden worden genomen. Dat onderzoek is nu afgerond en wordt gepresenteerd zodra de raad van bestuur de zaak heeft beoordeeld. De raad van bestuur komt doorgaans op dinsdag bijeen. De kans is groot dat we begin volgende week meer weten.

De reclameclip is via the New York Post te zien.