Volkswagen toont vernieuwde Tiguan

Dat komt mooi uit, want het is die neus waar naar alle waarschijnlijkheid het grootste nieuws te vinden is. Volkswagen noemt de facelift ‘a major technical and visual update’ en het lijkt erop dat deze facelift er inderdaad een van de forsere soort wordt. Zoals ook op eerdere spionagebeelden al te zien was, krijgt de auto een neus die lijkt op die van de Passat en de T-Roc. Dat betekent dat de nagenoeg geheel uit strakke, horizontale lijnen opgebouwde Tiguan-neus (foto 2) wordt omgevormd in een exemplaar waarbij de koplampen aanzienlijk platter zijn dan de grille, waarmee ze nog altijd één optisch geheel zullen vormen. Tegelijkertijd wordt ook de voorbumper aangepast, waarbij rechte lijnen hier en daar opnieuw plaatsmaken voor meer vloeiende vormen.

Tegelijkertijd met de nieuwe neus krijgt de Tiguan ook een nieuwe plug-inhybride-aandrijflijn. Daarbij kan het meerdere kanten op. Om te beginnen biedt Volkswagen in de nieuwe Golf twee van zulke aandrijflijnen aan. Of de Tiguan het exemplaar met 204 pk, die met 245 pk of beiden krijgt, is nog even afwachten. In de Passat GTE en Skoda Superb iV levert een soortgelijke aandrijflijn bovendien 218 pk, dus ook dat is nog een optie. In alle gevallen eindigt er een 1.4 TSI, een zestraps DSG en een accupakket van 13 kWh in de auto.

De stevig vernieuwde Volkswagen Tiguan wordt later dit jaar gepresenteerd en verschijnt daarmee vier jaar na de onthulling van de tweede generatie van Volkswagens populairste model. Wacht, Volkswagens populairste? Ja, in 2019 streefde deze SUV alle andere modellen van het merk én het concern Volkswagen voorbij, met een totaal van 910.926 verkochte exemplaren. Daarmee is de auto ook meteen één van de drie populairste SUV’s ter wereld en de populairste SUV van Europa. Volkswagen meldt trots dat de auto in 80 procent van de landen in de wereld op het menu staat.