Nieuwe Volkswagen Tiguan open en bloot

Volkswagen heeft een gefacelifte versie van de Tiguan in de ontwikkelingskamers staan, een auto die klaar lijkt voor zijn marktintroductie. Het camouflagewerk op dit gesnapte testexemplaar is namelijk vrijwel compleet afwezig!

De huidige generatie van de Tiguan was een van de knallers van de IAA van Frankfurt in 2016 en dat betekent dus ook dat de SUV dit jaar vier kaarsjes mag uitblazen. Om het model weer actueel te maken, voert Volkswagen een facelift op zijn middelgrote SUV door, een facelift die op uiterlijk vlak nu weinig tot geen verrassingen meer kent. Dit in Duitsland gefotografeerde testexemplaar is nagenoeg compleet ontdaan van verhullend stickerwerk.

De herziene Tiguan krijgt nieuwe led-koplampen met een lichtsignatuur dat enigszins doet denken aan dat van de verse Golf 8. De Tiguan krijgt een gewijzigde grille die voortaan iets doorloopt onder de koplampunits. Centraal in de van drie horizontale lamellen voorziene grille plakt Volkswagen zijn nieuwe logo. Ook achterop worden de verlichtingsunits aangepast. Hoewel hier wel wat stickerwerk is toegepast, is de gewijzigde indeling van de ledsegmenten al goed zichtbaar.

Wat er op technisch vlak gaat veranderen, valt nog niet met zekerheid te zeggen. Het is mogelijk dat Volkswagen de 1.5 TSI met mild-hybrid techniek, bekend van onder meer de Golf, ook in de opgefriste Tiguan monteert. En, zou die Tiguan R er straks inderdaad komen? De ruim twintig centimeter langere Tiguan Allspace wordt in een later stadium eveneens gemoderniseerd.