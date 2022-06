Volkswagen T-Roc krijgt nieuwe bilpartij

De ene auto is de andere niet en zo is de Volkswagen T-Roc die het samenwerkingsverband tussen Volkswagen en FAW in China aanbiedt anders dan het model dat je in Europa kunt kopen. Dat had lang niets met het uiterlijk, maar alles met de afmetingen te maken. De Chinese Volkswagen T-Roc is met zijn 4,32 meter namelijk zo'n 9 centimeter langer dan de hier bekende variant. De wielbasis van de Chinese T-Roc is met 2,68 meter ook 9 centimeter groter dan de Europese versie. Tot zover niet heel opmerkelijk, maar de facelift die Volkswagen in China op de T-Roc doorvoert is dat wel, zo blijkt uit foto's die AutoWeek heeft opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie.

Op dezelfde wijze als de T-Roc in China groter is dan de Europese variant is ook de facelift die het Chinese model ondergaat omvangrijker. De T-Roc krijgt namelijk een geheel nieuwe bilpartij aangemeten, inclusief nieuwe achterlichten die volstrek anders ogen. Volkswagen heeft er alleen de vorm van de achterklep voor hoeven aanpassen. De indeling van de lichtunits is helemaal nieuw en ook de strook die achterlichten met elkaar verbindt kenden we nog niet. De vormgeving van de achterkant brengt de T-Roc in China in ieder geval helemaal in lijn met modellen als de ID6, Talagon, en Tavendor.

Vinden jullie de achterkant van de Chinese T-Roc beter ogen dan die van het Europese model? Waarom wel, of juist niet? We zijn benieuwd naar jullie bevindingen.