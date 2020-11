'Volkswagen stopt met Passat sedan'

De markt voor de traditionele middenklasser-met-kont is al jaren flink op z'n retour. Dat heeft Volkswagen doen besluiten om geen nieuwe Passat sedan meer te bouwen, meldt Automotive News. Voor de Europese markt mag dat niet echt een verrassing heten, maar ook voor de Amerikaanse markt zou er geen Passat sedan meer komen. Dat terwijl de traditionele sedan daar nog steeds wel redelijk populair is. Sterker zelfs; de volgende Passat wordt naar verluidt überhaupt niet meer aangeboden in Noord-Amerika. Volkswagen zet voor de Amerikaanse markt volop in op SUV's.

In 2023 moet de volgende Passat hier in Europa op de markt verschijnen. Eerder werd al bekend dat die er komt, maar dat er lange tijd zelfs nog twijfel heerste binnen Volkswagen of er überhaupt een vervolg zou komen. Ook al lijkt het er dus op dat de Passat enkel nog als Variant aan een nieuw hoofdstuk begint, is het niet uitgesloten dat er een alternatief voor de sedan komt in de vorm van een hatchback of liftback. Automotive News claimt echter dat er echt alleen nog een Variant komt. De tijd zal het leren.

Hoewel de Passat al vanaf het begin in 1973 leverbaar is als sedan, zou het ook historisch verantwoord zijn om de Passat in plaats daarvan als liftback op de markt te brengen. Die eerste generatie Passat was er immers ook als liftback. De tweede generatie ook nog, maar daarna verdween die carrosserievorm. Wie weet maakt de Passat liftback dus een comeback, al is het zaak om daarmee niet teveel in het vaarwater van de Arteon te komen.