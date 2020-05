Volkswagen: 'Snel herstel China, Europa problematischer'

De automarkt in China is weer enorm aangetrokken nu daar het 'normale' leven is hervat. De gevolgen van de coronacrisis worden daar snel opgevangen in de verkopen. Voor Europa verwacht Volkswagen een minder rooskleurig beeld.

In China stortte de autoverkoop hard in toen het coronavirus daar leidde tot een strikte lockdown. Inmiddels pakt men in het land waar het virus voor het eerst opdook het leven weer op en dat ziet Volkswagen terug in de verkoopcijfers. Persbureau Reuters tekent op dat men er een 'V-vormig' herstel ziet. Men ziet niet exact dezelfde vraag zoals die was vóór de virusuitbraak, maar er lijkt zelfs meer interesse voor een eigen auto te zijn dan voorheen: "Het lijkt dat men liever voor individuele mobiliteit gaat, omdat men openbaar vervoer momenteel wil mijden", aldus VW Group Sales-topman Jürgen Stackmann. Vooral de speciaal voor China bedoelde Jetta is erg in trek, meldt hij. Ook het feit dat er nog veel mensen in China zijn die nog geen auto in hun bezit hebben of hadden, kan volgens hem meespelen.

Het lijkt er dus op dat het herstel in China nu ongeveer net zo snel gaat als de terugval tijdens corona, vandaar de V-vorm. Voor Europa denkt Stackmann dat het allemaal niet zo voorspoedig verloopt de komende tijd. "Europa zal meer in twee fasen herstellen. We verwachten dat het veel langer gaat duren, meer in een 'badkuipvorm'." Een langere periode met marginaal herstel met uiteindelijk op lange termijn toch weer een echte opleving. Stackmann verwacht dat vooral de hard getroffen landen als Italië, Spanje en Frankrijk maar langzaam uit het dal klimmen.