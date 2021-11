Volkswagen Scirocco GTX (1985) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Nou moet gezegd worden dat de Scirocco op zichzelf al absoluut het koesteren waard was, ook de simpelere uitvoeringen. In zijn tijd was het een flitsend ding om te zien en uiteraard was de Scirocco van meet af aan al meer een auto voor liefhebbers dan voor wie simpelweg een vervoersmiddel nodig had. In de loop der jaren viel het sportief gelijnde model op Golf-basis echter ook ten prooi aan een ander slag autogekken, dat het behoud van originaliteit en rustig ermee omspringen niet zo hoog in het vaandel had staan. Dat heeft nog wel wat Scirocco's het leven gekost.

Deze is er echter nog. Een heuse Scirocco GTX, gespot door AutoWeek-forumlid HarmenA. Het lijkt erop dat dit exemplaar in zijn 36-jarige bestaan aan al te grondige verbouwwerkzaamheden is ontsnapt, al is er wel een aftermarket-einddemper en een apart grilletje te spotten. Verder is het een Scirocco GTX zoals we 'm graag zien. Overigens kan de aanduiding GTX meerdere dingen betekenen. Je had namelijk verschillende uitvoeringen die deze aanduiding hadden. Dit is de 1.8 GTX met een vermogen van 112 pk en dat was een deel van 1984 en 1985 de topversie van de Scirocco. Er was ook nog een lager in de markt geplaatste 1.6 GTX en een maand nadat deze 1.8 GTX van de band rolde verscheen de juist weer daarboven staande GTX 16V (139 pk). De komst van de katalysator bracht in 1986 het vermogen van de toen nog enkel als GTX aangeduide achtkleps-1.8 terug naar 95 pk en kneep dat van de GTX 16V naar 129 pk.

Met een wasbeurtje en het monteren van een standaard uitlaat is deze zwarte Scirocco visueel zo te zien weer helemaal tiptop in orde te krijgen. Of het technisch ook nog allemaal snor zit, is onzeker. Hij heeft al wel een redelijk bewogen leven achter de rug als we op de kentekengegevens af gaan. De auto is in 1998 in Nederland terechtgekomen en heeft sindsdien al acht eigenaren versleten. De huidige rijdt 'm pas een jaartje. Hopelijk met gepaste zuinigheid, want het zou leuk zijn als-ie onder ons blijft.