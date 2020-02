Volkswagen schetst nieuwe Polo 'Sedan'

Volkswagen heeft een stel schetsen gepresenteerd van een volledig nieuwe variant van de Polo. Je raadt het al: deze uitvoering is niet voor Europa bestemd en is weer een voorbeeld van het nagenoeg ondoorgrondelijke internationale modellengamma van de Volkswagen Group.

De Volkswagen Group verkoopt wereldwijd diverse modellen die ondanks dat ze hun modelnaam delen, per markt volledig kunnen verschillen. Het meest recente voorbeeld heeft betrekking op de Polo. Op basis van de huidige generatie Polo verkoopt Volkswagen onder meer in Brazilië de Virtus, een vrij modern uitziende sedan die zijn techniek dus deelt met de Polo die je in Nederland kunt bestellen. In Rusland verkoopt Volkswagen nog een sedanversie van de vorige generatie Polo. Die auto krijgt een opvolger, maar hij wordt opvallend genoeg niet vervangen door de modernere Virtus.

Nee, Volkswagen kiest er voor om elke roebel uit het oude Polo-platform te persen en heeft dus besloten om de Russische Polo Sedan te vervangen door een eigen variant van de nieuwe Skoda Rapid, een liftback in plaats van een sedan. Daarmee is en blijft de straks nieuwe Polo 'Sedan' een auto die z'n techniek deelt met de vorige generatie Polo. De vernieuwde Polo 'Sedan' meet 4,48 meter in de lengte, is 1,7 meter breed en heeft een bagageruimte van 550 liter. Volkswagen hangt een volledig nieuw binnenste in deze vernieuwde Polo-versie, met een los op het dashboard staand infotainmentscherm. Ogenschijnlijk komt de auto beschikbaar met de bekende Virtual Cockpit.

Motorische aanpassingen worden niet doorgevoerd en dat betekent dat de 'nieuwe' Polo Sedan beschikbaar komt met een 90 pk en een 110 pk sterke 1.6. Die atmosferische viercilinder krijgt gezelschap van een 1.4 TSI. Die TSI is ook aan een DSG-automaat te koppelen terwijl de 1.6'en te krijgen zijn met een handgeschakelde vijfbak en met een zestraps automaat.