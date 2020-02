Volkswagen: 'Populariteit SUV’s voorbij'

Herbert Diess doet de opmerkelijke uitspraak volgens de Volkskrant tegen de Financial Times. Het is opmerkelijk, want vorig jaar verklaarde Volkswagen nog dat in 2025 de helft van alle verkochte auto’s een SUV zou zijn. Niet gek, want sinds 2008 is de verkoop van SUV’s met zo’n 300 procent gestegen. Veel merken zwaaien andere carrosserievormen, zoals MPV’s, zelfs uit voor een bredere keuze aan SUV’s. Zo ook de Volkswagen Groep, die de Sharan en Seat Alhambra bijvoorbeeld uit de showroom haalde. Diess komt nu echter terug op zijn eerdere voorspelling en verwacht dat de komende jaren SUV’s juist minder populair worden.

De opkomst van de EV is volgens hem de grote reden. De opgehoogde koets zorgt voor een ongunstigere luchtweerstand. Daarnaast wegen SUV’s gemiddeld veel meer dan reguliere modellen. Diess: “Je verliest veel actieradius in een grote SUV.” Grappig genoeg is de volgende elektrische auto uit Volkswagens ID-familie nog wel een SUV. Na de lagere ID.3 volgt binnenkort namelijk de hogere ID.4. Ook Tesla voegt volgende maand juist een (compacte) SUV toe aan zijn leveringsgamma. De tijd zal echter moeten leren hoe de markt zich daarna verder gaat ontwikkelen.