Volkswagen Polo weer als Harlekin

Een jaar na de lancering van de derde generatie Polo kwam Volkswagen in 1995 met een wel heel kleurrijke Polo op de proppen: de Polo Harlekin. De via de officiële kanalen nooit in Nederland geleverde Polo Harlekin ging uiteindelijk duizenden keren over de toonbank, maar was eigenlijk nooit voor productie bedoeld.

Dik 25 jaar na de markintroductie van de Polo Harlekin hijst de Nederlandse importeur de huidige generatie Polo in een kleurrijk Harlekin-jasje. Productieplannen zijn er - vooralsnog - niet, de auto dient puur als ludieke actie om in te spelen op Blue Monday, de derde maandag in januari die bekend staat als 'de meest deprimerende dag' van het jaar. De kleurrijke Polo moet volgens Volkswagen voor een vleugje vrolijkheid zorgen, en slaagt daar volgens ons glansrijk in.

Harlekin

Het kleurrijke koetsje van de originele Polo Harlekin, waarvan de kleurenmix van exemplaar tot exemplaar verschilde, was bedoeld om het 'Baukastensysteem' van de Polo te illustreren. Volkswagen gebruikte kleuren om zaken als de motor en het onderstel (blauw), de uitrusting (geel), de opties (rood) en de lakkleuren (groen) aan te duiden. De consument reageerde positief op de bonte Polo en Volkswagen nam de Polo Harlekin in productie, aanvankelijk in een kleine serie van 1.000 stuks, al werden uiteindelijk 3.806 exemplaren gebouwd.

De Polo Harlekin was altijd een mix van vier Polo's in de kleuren blauw, rood, geel en mintgroen. Van deze kleurige Polo's werden de motorkap, achterklep, deuren, bumpers en zijspiegelkappen uitgewisseld via een vast patroon. Bij elke Harlekin hebben de bumpers, spiegels en portieren dezelfde kleur, hetzelfde geldt voor de achterportieren en de achterbumper. Wie een Polo Harlekin bestelde, had geen invloed op de basiskleur die je op het dak en de dorpels terug kon vinden.

Naast het exterieur was ook het binnenste van de Polo Harlekin een fleurig geheel. De vier Harlekin-kleuren kwamen namelijk ook in het interieur terug. Het stuurwiel was in alle gevallen met blauw leer bekleed, hetzelfde gold voor de pookknop.