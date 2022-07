Volkswagen Polo Coupé (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wie nu de Volkswagen-showroom binnenwandelt, komt daar de Polo in slechts één carrosserievariant tegen. Hoewel de Polo ver buiten de Nederlandse grenzen ook sedanversies kent, moeten we hier verder graven naar Polo's die geen hatchback waren. In deze aflevering van Liefhebber Gezocht speelt een Polo Coupé de hoofdrol, een auto die zo lijkt weggereden uit de brochure die begin jaren 90 nog kakelvers was.

Volkswagen levert de Polo in Nederland al twee generaties lang alleen nog als hatchback. Sterker nog, waar je de vorige Polo als drie- en vijfdeurs kon krijgen, biedt Volkswagen de actuele Polo alleen als vijfdeurs aan. Dat is weleens anders geweest. Zo was de in 1994 gepresenteerde derde generatie Polo er als drie- en vijfdeurs hatchback, als sedan én als Vario-stationwagon. Ook diens voorganger bestond in diverse soorten en maten. In deze editie van Liefhebber Gezocht tillen we de driedeurs Polo Coupé op het podium, een exemplaar uit 1993.

De tweede generatie Polo was een bijzondere. De in 1975 geïntroduceerde oer-Polo was namelijk een aangepaste Audi 50. Die generatie bestond als driedeurs hatchback, maar had in de Derby ook een sedanbroertje. Voor de tweede generatie Polo die in 1981 zijn debuut beleefde, hield Volkswagen vast aan de technische basis van het origineel, maar voerde er diverse aanpassingen op door. Hij kwam op de markt als driedeurs hatchback, als driedeurs Coupé én als sedan. Hoewel die sedanversie in Nederland onder de Polo-vlag werd verkocht, hield Volkswagen elders in de wereld de modelnaam Derby aan.

Dat was heus niet het enige nieuws. De driedeurs hatchbackversie, de Steilheck (foto 10), had namelijk een kaarsrechte bilpartij en opvallend lange achterste zijruiten. Daarnaast stond de Polo Coupé. Hoewel ook dat in feite een driedeurs hatchback was, kreeg hij omwille van zijn schuiner aflopende achterste een sportievere naam. Na negen jaar was Volkswagen van mening dat de tweede generatie Polo met aanpassingen best de jaren 90 in gesleurd kon worden. Het merk voerde een behoorlijk grondige facelift op de Polo-familie door waarbij vrijwel alle scherpe hoeken werden verruild voor afgeronde vormen. Niet zo vreemd, in de jaren 90 was de sleutel tot het hart van de Europese consument immers op dezelfde wijze gevormd.

De ronde koplampen werden over de gehele Polo-linie vervangen door rechthoekigere exemplaren. De Polo's kregen grotere kunststof bumpers en de hatchback en Coupé kregen een beter in de carrosserie geïntegreerde achterruit. Bij de Coupé ging de complete achterklep op de schop, met als gevolg dat Volkswagen de smalle achterlichtjes kon vervangen voor exemplaren die enigszins deden denken aan die van de toen jonge derde generatie Golf. Ook de Polo Sedan werd gefacelift, al mocht die tweedeurs als Polo Classic slechts de beginjaren van de jaren 90 meemaken. De Polo Coupé en Hatchback draaiden mee tot 1994, de sedanversie verdween al twee jaar eerder van de markt.

De turqoise en daarmee typisch 90's Polo die te koop staat is een Polo Coupé 1.3 GT. Laat je door die GT-aanduiding niet misleiden. Volkswagen plakte de GT-naam namelijk ook op de Polo Coupé G40 met G-lader. Die Polo Coupé G40 had een 113 pk en 150 Nm sterke 1.3, de Coupé 1.3 GT op deze foto's moet het met een bescheidener machine doen. Onder de kap ligt een 54 pk en 97 Nm leverende 1.3, een aan een handgeschakelde vierbak geknoopte achtklepper die de Coupé in 15,5 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. Z'n topsnelheid: 154 km/h. Er bestond ook een 75 pk en 99 Nm sterke 1.3 en natuurlijk kon je ook voor mindere versies gaan. Zo was de instapmachine in de Polo Coupé gewoon een 45 pk sterke 1.0, een krachtbron die was voorbehouden aan instapuitvoering Fox en de daarboven gepositioneerde CL-versie.

De 54 pk sterke 1.3 kon je in Nederland alleen in de CL en GT krijgen. De GT-variant kreeg zwarte wielkastranden, zwarte stalen wielen met zwart-zilverkleurige doppen (die op dit exemplaar op anderskleurige stalen wielen zitten) en rondom GT-badges. Rode biesjes? Van de partij. Volkswagen zette de GT op 165 mm brede banden, rubber dat daarmee 2 centimeter breder was dan dat van de minder sportief uitgeruste smaken. Alles om het machtige vermogen op de weg te houden natuurlijk. Boven de achterruit zien we een dakspoiler en in het interieur zien we een fors driespaaks stuurwiel met een uit het midden geplaatst logo. Hoewel je tegenwoordig anders zou vermoeden stond dit stuurwiel destijds aangemerkt als sportstuur. De GT-versie kreeg verder sportstoelen met in dit geval een heerlijk 90's printje. De GT-klant werd verder met decadentie overladen als een toerenteller, een digitaal klokje en een dagteller. Pak aan buurman/-vrouw, met je schrale CL!

Het te koop staande exemplaar stamt uit 1993 en is er daarmee eentje uit de laatste bouwjaren van het model. Hij heeft 186.000 kilometer gelopen en ziet er nog behoorlijk fris uit. Volgens de verkopende partij is hij linea recta afkomstig van zijn tweede (Duitse) eigenaar en dat betekent dat er een vers Nederlands kenteken opkomt. Dat zit gewoon bij de prijs inbegrepen. Deze generatie Polo is in rap tempo uitgestorven en zo'n strak exemplaar als deze is wat ons betreft een leuke rijdende herinnering aan verlogen tijden en een mooi voorbeeld van hoe de jaren 80 naar het nieuwe decennium werden vertaald.

