Volkswagen Polo 6N/6N2 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De derde generatie van de Volkswagen Polo werd in 2000 stevig vernieuwd. Die update was zo rigoureus dat de term ‘facelift’ nog maar net op zijn plaats is.

De Volkswagen Polo van de jaren negentig was in zekere zin de blauwdruk voor de Polo’s die zouden volgen. De eerste twee generaties ogen vele malen ouderwetser dan dit in 1994 gelanceerde model en beschikten zelfs nog over regengootjes langs het dak. De Polo 6N, zoals generatie drie officieel heet, is even nuchter als herkenbaar. Dat laatste dankt hij dan weer aan zijn kaarsrechte achterkant, overgenomen van de ‘Steilheck’-Polo’s van daarvoor.

Hoewel je tweemaal moet kijken om het te zien, hadden de simpelste Polo’s nog opgesplitste bumpers. Alleen duurdere uitvoeringen kregen echte schildbumpers mee, zoals dat ook in die tijd bij veel andere merken de norm was. Toch kunnen we onmogelijk zeggen dat de Polo niet eigentijds oogt, want zelfs een vroege 6N kan er - mits in goede staat - nog best mee door. Het front van zo’n auto lijkt op strenge, zelfverzekerde wijze de wereld in te turen en de oplopende schouderlijn draagt bij aan het gedrongen uiterlijk.

In 2000 bleef die lijn behouden, maar werd verder alles anders bij de ‘6N2’. De neus werd compleet vervangen, wat bij facelifts verre van gebruikelijk is. Hoewel de vormgeving minstens zo zakelijk bleef, brachten nieuwe en heldere koplampen wel een significant frisser voorkomen. Grille, motorkap, voorschermen en bumpers werden eveneens vervangen en zelfs de deurgrepen moesten eraan geloven.



Aan de achterkant ging Wolfsburg iets minder rigoureus te werk, maar toch oogt de auto ook hier totaal anders. Dat komt vooral doordat de kentekenplaat van de klep naar de bumper verhuisde. De vrijgekomen ruimte werd opgevuld met een groot Volkswagen-logo, terwijl er boven de achterruit een derde remlicht verscheen. De achterlichten bleven hun oorspronkelijke vorm trouw, maar kregen wel een nieuwe indeling en geheel rode beglazing.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, ging ook het interieur op de schop. Wat heet: van achter het stuur zou je zweren dat het hier om een compleet nieuwe auto gaat. Een speelser en wat Lupo-achtig dashboard verving het exemplaar in Golf 3-stijl.

Althans … zolang het om een drie- of vijfdeurs Polo gaat. De Polo 6N was er ook als sedan en als stationwagon (Variant), maar die werden bij de facelift nauwelijks gewijzigd. Waarom? Wel, omdat deze versies van de Polo eigenlijk helemaal geen Polo’s zijn. Die zijn gebaseerd op de Seat Cordoba, die in 1999 zelf trouwens wél profiteerde van de uitgebreide facelift die basis-auto Ibiza toen kreeg.