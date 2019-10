Volkswagen plaatst autonome activiteiten in VWAT GmbH

Volkswagen brengt de ontwikkeling van autonome auto’s onder in een apart bedrijf met de naam Volkswagen Autonomy GmbH, kortweg VWAT.

VWAT krijgt hoofdkantoren in München en Wolfsburg. In 2020 volgt een derde vestiging, ditmaal in, you guessed it, Silicon Valley. Wie zich op wat voor manier dan ook met technologie bezighoudt, kan immers niet om die Amerikaanse bakermat heen. Na Californië volgt een vierde vestiging, ditmaal in het evenmin te missen China.

Onder leiding van Alexander Hitzinger, Senior Vice President voor autonoom rijden binnen de Volkswagen Groep, moet VWAT ervoor gaan zorgen dat autonoom rijden vanaf niveau 4 zo snel mogelijk voor de klant beschikbaar komt. Niveau 4 (of level 4) betekent dat een auto volledig autonoom is, behalve onder bepaalde extreme omstandigheden. Een auto van niveau 5 moet ook die situaties eigenhandig kunnen oplossen.

Volkswagen Autonomy moet uitgroeien tot "een mondiaal techbedrijf waar expertise uit de auto- en tech-industrie wordt gebundeld", stelt Hitzinger. Het bedrijf gaat dan ook nauw samenwerken met Argo AI, de tak waarin Volkswagen en Ford de krachten bundelen op dit vlak. Argo houdt zich bezig met de softwarematige kant van de zaak, terwijl VWAT zich richt op de hardware en de productie. Het doel is om een self-driving system (SDS) te ontwikkelen dat in alle auto’s van het immense concern bruikbaar is.