Volkswagen Passat (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Deze Volkswagen Passat is er eentje uit de categorie 'grappig dat het er nog is'. Een geliefde klassieker zal de Passat B3 waarschijnlijk nooit worden en ongetwijfeld zullen de meesten er zonder blikken of blozen langslopen, maar hier bij AutoWeek weten we wel wanneer er iets leuks geparkeerd staat. AutoWeek-forumlid HarmenA weet dat ook, want hij kiekte deze twee foto's en deelde ze in het Wat zag jij voor bijzonders vandaag-topic.

We hebben het hier over een Volkswagen Passat zoals je die in 1992 meenam bij de dealer als het allemaal niet te veel mocht kosten. Hier zien we namelijk een Passat 1.8 CL die net niet de instapper was in 1992. Alleen de naamloze uitvoering met de 75 pk 1.8 in de neus en de eveneens CL geheten versie met diezelfde krachtbron stonden er nog onder. Deze CL heeft de 90 pk variant van de 1.8 aan boord. Dat de Passat geen in carrosseriekleur meegespoten bumpers heeft en oranje knippers en eenvoudige wieldoppen heeft, verraadt desondanks dat het om een eenvoudige uitvoering gaat.

Des te leuk dus dat zo'n inwisselbare Passat er na alweer bijna 30 jaar nog steeds bij is. Het gros van de Passats B3 is immers naar het buitenland of de sloperij verdwenen en eigenlijk alleen voor de VR6 en G60 zijn echte liefhebbers te vinden. Er is echter een goede verklaring waarom deze simpele CL er nog is. Daar komt-ie: hij is al 26 (!) jaar bij zijn huidige eigenaar. Die is er kennelijk helemaal aan verknocht. Heerlijk toch?