Volkswagen Multivan onder het mes

De Multivan, de personenversie van de Transporter, is door Volkswagen aan een facelift onderworpen. Uiteraard gaat straks ook de complete Transporter-familie door de vernieuwingsmolen, maar daarover wordt later meer bekend. De huidige generatie (T6) van de bekende bus van Volkswagen werd in 2015 aan de wereld voorgesteld en daarmee komt deze facelift op een gebruikelijk moment.

Eerder doken al spionagefoto's op van de vernieuwde Multivan, maar nu is zichtbaar wat er zich onder de plakkers schuil heeft gehouden. De Multivan, en straks dus ook de Transporter, heeft een nieuwe snuit waar de nieuwe, kleinere koplampen met led-dagrijverlichting samen met de nieuwe grille, grotere luchtinlaten en een nieuwe voorbumper het beeld bepalen. Aan de achterzijde springen met name de tevens vernieuwde achterlichten in het oog.

Volkswagen laat de Multivan kennismaken met het Digital Cockpit, het digitale instrumentarium dat 10,25-inch groot is. De bus maakt verder kennis met nieuwe infotainmentsystemen. Het Discover Media-systeem is gekoppeld aan een 8-inch groot scherm terwijl de klant die Discover Pro aanvinkt bedeeld wordt met een 9,2-inch groot display. Beide systemen kunnen overweg met Apple CarPlay.

Op de motorenlijst zet Volkswagen een vernieuwde 2.0 TDI die leverbaar is in diverse vermogensvarianten. De dieselmotor is met 90 pk, maar ook een biturbosmaak die 199 pk levert staat op de lijst. De 90 pk krachtige variant vervangt de 84 pk sterke versie die we nu kennen. Een 110 pk sterke variant vervangt de 102 pk én de 114 pk sterke smaken. De 150 pk sterke uitvoering bijft behouden. Uiteraard komen er zowel handgeschakelde smaken als versies met een DSG-transmissie beschikbaar. Ook is 4Motion-aandrijving mogelijk.

Dan is er de eerder al aangekondigde en samen met huistuner Abt ontwikkelde volledig elektrische Mutlivan. Deze komt beschikbaar in twee varianten. De instapper heeft een 112 pk sterke elektromotor een een 38,8 kWh groot accupakket. Daarnaast staat een versie met dezelfde motor, maar die is in dat geval gekoppeld aan een 77,8 kWh groot accupakket. De actieradius van die laatste versie ligt op 'ruim 400 kilometer'. Nieuwe veiligheidssystemen komen in de vorm van zijwindassistent, Lane Assist, Park Assist, Rear Traffic Alert en Trailer Assist.

Andere interessante noviteiten voor de Multivan: een 230v-aansluiting bij de bestuurdersstoel, een afsluitbaar opbergvak onder de tweezitsbank ernaast en een optionele laadmogelijkheid om spullen onder de bijrijdersbank te steken. De standaarduitrusting van de bus omvat voortaan elektrische ramen rondom, centrale deurvergrendeling, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en led-interieurverlichting.

De vernieuwde Multivan staat in het vierde kwartaal van dit jaar pas bij de dealers. Over onder andere de vernieuwde bestelversies doet Volkswagen later dit jaar een boekje open.