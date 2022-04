Volkswagen Multivan - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Volkswagen heeft in korte tijd twee nieuwe personenbussen gelanceerd. De elektrische ID Buzz krijgt logischerwijs alle aandacht, maar de nieuwe Multivan is stiekem ook best interessant, al was het maar omdat hij dankzij een plug-in hybride aandrijflijn veel voordeliger is dan voorheen.

Volkswagen Multivan 1.4 eHybrid - €54.415

Personenbussen en Nederland, het was de afgelopen jaren een behoorlijk ongelukkige combinatie. Sinds de bpm is gebaseerd op CO2-uitstoot zijn busjes die niet voldoen aan de grijs-kentekeneisen hier simpelweg onbetaalbaar, met prijzen die al snel richting een ton gaan.

Dit is echter niet het geval bij de nieuwe Volkswagen Multivan. Die auto staat als personenbus inmiddels los van de nog ‘oude’ Transporter. De Volkswagen Multivan is in ons land standaard een plug-in hybride en dat betekent een theoretische CO2-uitstoot van zo’n 40 gram per kilometer. Dat is het betere werk! Het bpm-bedrag blijft bij de basisversie steken op €1.241 en de vanafprijs komt op €54.500. Bovendien heb je met 218 pk ook nog genoeg vermogen tot je beschikking.

Natuurlijk is 55 mille nog steeds niet gratis, maar je krijgt er in elk geval een heleboel ruimte voor. Met alle stoelen plat gaat er een voor personenauto-begrippen ongelooflijke 3.672 liter in, zelfs bij deze ‘korte’ variant. Zelfs achter de derde zitrij gaat nog een zeer bruikbare 469 liter, maar die derde zitrij zelf is dan weer niet standaard. De voordeligste Multivan doet het van huis uit met vijf zetels, maar er zijn verschillende stoelopstellingen mogelijk. Drie rijen van twee stoelen, voor een totaal van zes dus, kost €350 extra. Wie het maximale aantal zitplaatsen wil, legt €830 neer voor zeven stuks en een kachel voor die regionen. Een optie die wat gebruiksgemak betreft ook zeer aan te raden is, is die van de linker schuifdeur (€230). Alle andere versies hebben die standaard, net als de drie zitrijen overigens. Nog iets in die categorie: usb-c-laadpoorten achterin. Standaard zitten die alleen voorin, en dat gaan de kinderen met hun telefoons en tablets natuurlijk niet waarderen.

Beige

Die bijna verplichte opties wilden we toch even noemen, maar nu gaan we rap weer terug naar de naamloze basisversie van de Multivan. Dat is in elk geval geen ‘basis-busje’ om te zien, want we noteren gewoon meegespoten bumpers, ledkoplampen en 17-inch lichtmetaal. Wel ziet de auto er in uni-lak ‘Pure Grey’ en met de eenvoudiger ledverlichting heel wat minder hip uit dan in de oranje-grijze combinatie op het fabrieksbeeld. Het interieur is anders dan verwacht niet geheel zwart, maar deels in het beige uitgevoerd. Die kleur vinden we niet alleen terug op het plafond en de raamstijlen, maar ook op de deurpanelen, de bovenkant van de stoelen en de onderkant van het dashboard. Dat frist de boel wat op!

Ook fijn: een touchscreen is standaard, zodat je als ‘knakenrijder’ niet in een gapend gat zit te staren. Het 10-inch display doet het in standaardvorm zonder navigatie, maar dat is met de aanwezigheid van Android Auto en Apple CarPlay nauwelijks een nadeel. Bovendien noteren we Bluetooth-connectiviteit, DAB-radio en acht speakers. Ook standaard: een startknop. Opvallend, want daarvoor moet in menig Audi de knip nog open. Op comfortgebied valt de (niet-adaptieve) cruisecontrol op, in combinatie met Lane Assist. Airco is er uiteraard ook, maar wel van het ‘handmatige’ type. Geen automatische klimaatregeling dus. Opvallende afwezigen zijn dan weer de licht- en regensensor, dus het is zaak om zelf het licht aan te draaien als het donker wordt. Als optie is de combinatie met €254 trouwens niet duur, maar het kost dus wel extra. Let trouwens goed op met de optieprijzen, want Volkswagen drukt de prijzen zónder btw en bpm vetter af dan de prijzen inclusief belastingen. Ook een bijna verplichte optie: parkeersensoren rondom, eventueel met een camera. Aan bijbetalen komt de verstandige Multivan-koper dus niet, maar dat laat wat ons betreft onverlet dat deze personenbus voor Nederlandse begrippen een goede deal is.