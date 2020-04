Volkswagen laat Nivus zien

Volkswagen heeft een gekleurd stickervelletje in zijn magazijn liggen dat het maar wat graag plakt op zijn nog te onthullen modellen. Ditmaal is het de op stapel staande Nivus die met het psychedelische printje wordt beplakt.

Nivus. Dat is de naam van een compacte cross-over waarvan Volkswagen de komst al een tijd geleden heeft aangekondigd. De nieuwkomer is - hoe kan het ook anders - een compacte cross-over, maar niet zomaar één. Volkswagen heeft immers al een breed arsenaal hoogpotigen in zijn line-up en dus zou nog een compacte cross-over wellicht te veel van het goede zijn. Nee, de Nivus is een compacte cross-over met een sterker aflopende daklijn dan gebruikelijk en dat betekent dat de Nivus de eerste 'coupé-SUV' van het merk wordt in de compacte klasse. Althans, in Europa.

De Nivus deelt zijn versie van het MQB-platform met auto's als de Polo en de T-Cross. Verwacht derhalve dan ook een reeks bekende motoren tegen te komen, waaronder 1.0 TSI's en misschien wel de 150 pk sterke 1.5 TSI. De Nivus rolt dit jaar nog van de band in Brazilië, het land waar de auto ook als eerste werd aangekondigd. Volgend jaar moet de Nivus ook in ons deel van de wereld te koop zijn. Of de cross-over hier ook Nivus gaat heten, valt nog te bezien.