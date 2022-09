Volkswagen ID4 nu ook als 4Motion zonder GTX

Wie deze zomer in het Volkswagen- en EV-minnende Scandinavië heeft rondgereden, heeft het wellicht gezien: een groot aandeel van de ID4-populatie is daar een GTX. Niet gek, want tot nu toe was dat de enige ID4 met in koude winters zo handige vierwielaandrijving. Daar komt nu verandering in, want Volkswagen dempt het ‘gat’ in het gamma met de ID4 Pro 4Motion. Het ‘Pro’ betekent dat hij zijn uitrusting en accupakket deelt met de bekende, 204 pk sterke achterwielaandrijver in het gamma. Het verschil is een extra elektromotor op de vooras. Het totale vermogen komt op 195 kW, ofwel 265 pk.

Natuurlijk is de 4Motion wel iets zwaarder dan een reguliere ID4: hij weegt 2.221 in plaats van 2.120 kg. Het sprintje van 0 naar 100 is evengoed aanzienlijk vlotter achter de rug, namelijk in 6,9 in plaats van 8,5 seconden. Op de autobahn maak je ook net wat meer indruk: de ID4 Pro 4Motion heeft een topsnelheid van 180 in plaats van 160 km/h.

De Volkswagen ID4 4Motion heeft op papier een actieradius van 517 km. Daarmee valt de schade mee, want de achterwielaandrijver komt met 535 km maar nipt verder. Bovendien staat er een hoger trekgewicht tegenover. De 4Motion mag tot 1.400 kg trekken, tegen maximaal 1.200 kg voor andere ID4-uitvoeringen.

De Volkswagen ID4 Pro 4Motion staat nog niet op de Nederlandse prijslijst. Of dat nog gaat veranderen en wat hij dan moet kosten, vragen we na.