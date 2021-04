Volkswagen ID4 GTX onthuld: de elektrische GTI

Volkswagen introduceert een nieuw performancelabel: GTX. Daarmee heeft Volkswagen een zoveelste aanduiding om aan z'n sportievere modellen te hangen. De elektrische Volkswagen ID4 is de auto waar de GTX-aanduiding op debuteert. Dít is de Volkswagen ID4 GTX!

Volkswagen heeft diverse badges op de planken liggen die het op z'n sportievere modellen kan plakken. De aanduiding GTI wordt net als het R-label gebruikt voor sportieve benzineversies. GTD en GTE zijn de GTI-equivalenten voor respectievelijk plug-in hybrides en diesels. Volkswagen heeft nu ook een drielettercombinatie bedacht voor zijn volledig elektrische ID-modellen: GTX. Volkswagen introduceert zijn GTX-sportlabel door de elektrische Volkswagen ID4 GTX op het podium te tillen.

De Volkswagen ID4 GTX is de absolute topversie van het ID4-gamma dat momenteel al uit 148 pk, 170 pk en 204 pk sterke versies bestaat. Die eerste twee hebben altijd een 52 kWh accu, de 204 pk sterke variant is gekoppeld aan de grotere 77 kWh accu waarmee de ID4 op papier tot 521 kilometer ver komt. Wat alle reeds bekende varianten van de ID4 met elkaar gemeen hebben, is dat ze allen achterwielaangedreven zijn. Deze nagelnieuwe Volkswagen ID4 GTX gooit het over een andere boeg. Net als de 204 pk sterke versie van de ID4 heeft de ID4 GTX de 77 kWh accu in zijn bodem, maar dankzij twee elektromotoren vindt de aandrijving op zowel de voor- als achterwielen plaats. Het systeemvermogen bedraagt 299 pk, voldoende om de Volkswagen ID4 GTX in 6,2 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Z'n topsnelheid ligt op 180 km/h en daarmee geeft -ie de op 160 km/h begrensde overige versies van de ID4 het nakijken. Die 299 pk sterke aandrijflijn hangt Audi ook in de S-versie van de Q4's e-tron.

Het ligt voor de hand dat de ID4 GTX door zijn krachtigere aandrijflijn minder kilometers uit z'n 77 kWh accu trekt dan de 204 pk sterke versie. De ID4 GTX komt 'meer dan 480 kilometer' ver op een lading. De 204 pk sterke ID4 schopt het zoals gezegd tot dik 520 kilometer. De tweemotorige ID4 GTX mag overigens tot 1.400 kilo trekken, de overige ID4's mogen maximaal 1.000 kilo trekken (geremd). In theorie springt de voorste elektromotor bij als de omstandigheden er om vragen, al kun je de ID4 GTX middels een nieuwe Traction geheten rijmodus ook dwingen in vierwielaangedreven toestand z'n kilometers te maken. We mikken er overigens op dat ook de aanvankelijk als 306 pk sterke topversie van de Enyaq aan de wereld aangekondigde Enyaq 80 RS iV ook deze 299 pk sterke aandrijflijn krijgt.

Geen sportief model zonder een stel designtechnische aanpassingen. Zo heeft de Volkswagen ID4 GTX afwijkend ogend bumperwerk aan zowel voor en achterzijde. Zo zitten er in de naast de kentekenplaat geplaatste zwarte ornamenten drie ledpitjes en is een groter deel van de bumper in carrosseriekleur uitgevoerd. Daarbij heeft de ID4 GTX een eigen lichtsignatuur in de achterlichten. Zo hebben de remlichten een X-vorm gekregen. Natuurlijk kan een reeks GTX-badges niet ontbreken. Het dak van de ID4 GTX is altijd in het zwart uitgevoerd, hetzelfde geldt voor de achterspoiler. Ook in het interieur laat de ID4 GTX zien niet zomaar een ID4 te zijn. Zo is het bovenste deel van het dashboard net als de kunstlederen bekleding op de deurpanelen in de kleur X-Blue uitgevoerd. Ook hier vinden we, samen met een bonte verzameling rode accenten, GTX-logo's.

De Volkswagen ID4 GTX staat vanaf de zomer bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Uiteraard zal de ID4 niet de enige GTX van Volkswagen blijven. Ook de elektrische ID3 maakt op termijn kennis met het nieuwe sportlabel, maar de meer coupé-achtige broer van de ID4, de nog te onthullen ID5, is de eerstvolgende auto die de GTX-behandeling krijgt. Volkswagen laat die met een psychedelisch stickervelletje bedekte ID5 GTX alvast zien. Leuk weetje: de GTX-aanduiding is minder nieuw dan je denkt. Volkswagen plakte GTX namelijk onder meer achterop de Jetta II en tweede generatie Scirocco (foto 23 en 24).