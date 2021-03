Volkswagen ID3 met kleiner accupakket en lagere prijs

De Pure-accu van de Volkswagen ID3 heeft een capaciteit van 45 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van 351 kilometer. Ter vergelijking: alle tot nu toe geleverde ID3’s hebben de Pro-accu, die met 58 kWh voor 425 km bereik zorgt.

De kleinere accu heeft grote gevolgen voor de vanafprijs. Waar de basisversie voorheen €37.890 moest opbrengen, is een ID3 nu al voor €32.190 van jou. Eén op één vergelijkbaar zijn die versies dan weer niet, want Volkswagen introduceert meteen een aantal nieuwe uitrustingsniveaus. Zo is er nu een naamloze basisversie, uiteraard de auto die bij het bovengenoemde bedrag hoort. Zo’n instap-ID3 heeft adaptieve cruise control, automatische airco en lane assist, maar bijvoorbeeld geen stoelverwarming of keyless access. Bovendien is het interieur duidelijk eenvoudiger en kan de auto maar met 50 kW opladen.

Dat laatste is een belangrijk verschil met de City, die vanaf €34.790 mooi wel 100 kW moet kunnen halen. Die mogelijkheid is wel als losse optie verkrijgbaar op de basis-ID3, tegen een meerprijs van €649. Bovendien krijgt de City standaard een Comfort Pakket en Multimedia Pakket mee, wat onder meer stoel- en stuurverwarming, een extra opbergvak met USB-C-aansluitingen en een uitgebreider multimediasysteem oplevert. De ID3 met Pure-accu is er ook als Style. Die versie biedt onder meer lichtmetaal (jawel, de rest heeft staal), een mooier aangekleed interieur, meer assistentiesystemen en een extra klimaatzone en kost €39.390.

58 kWh

Ook de versie met de al bekende, grotere Pro-accu krijgt te maken met nieuwe uitvoeringen. Het gamma bestaat vanaf nu uit de Life, de Business, de Tech en de Max. Dat betekent dat het gamma aan de bovenkant wordt afgerond, want tot nu toe was de ID3 er buiten de 1ST-versies alleen als Life en Business. De Tech en de Max doen denken aan de rijker uitgedoste Plus- en Max- versies van introductieversie 1ST, maar stellen het uiteraard zonder diens kenmerkende stickers op de C-stijl.

De ID3 Tech biedt ten opzichte van de Business een panoramadak, een beter geïsoleerde voorruit en een dodehoeksensor. Ook is pas vanaf dit uitrustingsniveau het audiosysteem met een nog altijd niet overdadige zes speakers standaard, waar alle versies hieronder, dus ook alle uitvoeringen van de ‘Pure’, het met vier exemplaren moeten doen. De Max doet z’n naam eer aan en krijgt vrijwel alles mee wat er mogelijk is op een ID3. Uitzondering op die regel is het 20-inch-lichtmetaal dat standaard was op de 1ST Max. Op de ‘gewone’ Max kost dat €1.141 extra. De warmtepomp, die het rijbereik in de winter moet vergroten, is bij alle uitvoeringen optioneel. Een warmtepomp voor een Volkswagen ID3 kost €1.258. Tot slot is er nog een extra sportief interieur, dat alleen op de Max verkrijgbaar is en dan €1.205 kost.

Bijzonder is dat de versies van de 58 kWh-ID3 dus allemaal anders heten dan de uitvoeringen van de ID3 met 45 kWh. Een City is altijd voorzien van de Pure-accu, een Life altijd van de Pro-batterij. Ook de uitrusting wijkt hier en daar echt af. Een ‘kale’ ID3, ID3 City of ID3 Style is altijd voorzien van de Pure-accu, terwijl de ID3 in Life-, Business-, Tech-, of Max-trim altijd de Pro-batterij meekrijgt.