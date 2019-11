Volkswagen ID.4 vermomd op pad

Volkswagen rolt de komende jaren haar puur elektrische modellenreeks onder de naam ID uit. De ID.3 bijt het spits af, maar de volgende dient zich ook al aan. De ID.4 moet de klant bedienen die meer ruimte zoekt en nu krijgen we de productieversie weer iets beter in beeld.

Het is alweer twee jaar geleden dat Volkswagen ons een voorbode gaf van een volledig elektrische cross-over in de vorm van de I.D. Crozz Concept. Inmiddels is het productiestadium van die auto met rasse schreden dichterbij gekomen en weten we dat het uiteindelijke model naar de naam ID.4 luistert. Die zagen we deze zomer al eens rijden met de gebruikelijke camouflage erop, maar nu treft de spionagefotograaf de auto in een opvallende andere gedaante.

Het is duidelijk dat Volkswagen heeft geprobeerd om haar nieuwkomer als Opel te vermommen. Zo op het eerste gezicht zou je dan misschien ook denken dat we het niet bij het goede eind hebben als we zeggen dat dit toch echt de ID.4 is. Nadere inspectie van de foto's wijst echter uit dat de Opel-kenmerken handig over de werkelijke auto geplakt zijn om bepaalde stijlelementen flink te vervormen. Vooral bij de koplampen heeft de prototype-afdeling van VW goed haar best gedaan om Opel na te bootsen.

Ondanks de vermomming is voor het eerst goed te zien hoe de ID.4 er in grote lijnen uit komt te zien. Duidelijk is dat de scherp aflopende daklijn van de conceptauto plaatsmaakt voor een meer geleidelijk aflopend dak. Uiteraard komt dat de hoofdruimte achterin ten goede. Verder is de auto iets speelser en ronder vormgegeven dan reguliere Volkswagens en in dat opzicht volgt de ID.4 het voorbeeld van de ID.3.

Erg onconventioneel is het desondanks niet te noemen. Volkswagen hoeft de elektrische aandrijflijn duidelijk niet van de daken te schreeuwen met een alternatief vormgegeven koets. We lieten onlangs onze illustrator al eens een impressie tekenen van de ID.4 om in grote lijnen een idee te krijgen wat we van de auto mogen verwachten. Wanneer je een beetje een middenweg zoekt tussen die auto en de auto die je hierboven ziet, krijg je een idee van het uiteindelijke plaatje.

Techniek

De ID.4 wordt volgend jaar gepresenteerd en zal naar verluidt ongeveer evenveel binnenruimte bieden als een Tiguan Allspace. Een behoorlijk ruime auto dus, die dankzij elektrokracht op alle vier de wielen waarschijnlijk ook lekker vlot zal zijn. Accupakketten van 45, 58 en 77 kWh zullen, net als in de ID.3, vermoedelijk ook naar de ID.4 gaan. De ID.3 heeft een actieradius van 330 km (kleinste accu) tot 550 km volgens de WLTP-cyclus. Hoewel de ID.4 natuurlijk wel wat zwaarder is, geeft dat alvast een indicatie van hoe ver de tweede uit de ID-reeks ongeveer zal komen.