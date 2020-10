Nieuwe Volkswagen Golf R is bijna klaar

Het doek is nog maar net van de Volkswagen Golf GTI Clubsport, of de absolute topper maakt z'n opwachting. Volkswagen laat weten dat de Golf R over enkele weken onthuld wordt.

De 300 pk sterke nieuwe Volkswagen Golf GTI Clubsport belooft al een lekker scheurijzer te zijn, maar dat is uiteraard nog niet de top van de Golf-voedselketen. Dat is net als voorheen de Golf R en het is duidelijk geworden dat we daar niet lang meer op hoeven te wachten. Op 4 november trekt Volkswagen het doek van de auto. Dat laat het merk weten in een korte teaservideo op zijn Instagram-account. Volkswagen zou Volkswagen niet zijn als er niet direct een visuele teaser bij getoond wordt en ook nu is dat het geval. Helaas zien we niet veel meer dan de bekende kijkers van de Golf 8 en de ledstrip daartussen.

Hoewel Volkswagen zelf natuurlijk graag wacht tot 4 november om de rest te laten zien, is de nieuwe Golf R al een publiek geheim. De auto werd al eens in z'n geheel op de foto gezet, dus het is duidelijk wat we kunnen verwachten. De opper-Golf onderscheidt zich onder meer door een geheel eigen voorbumper met daarin forse luchtinlaten. Dikkere sideskirts zijn van de partij, net als een niet te missen achterspoiler. In de stevige achterbumper huist een behoorlijke diffuser en vier stortkokers, twee uitlaten per hoek. Onder het merklogo op de achterklep prijkt de R, om duidelijk aan te geven dat je met de sterkste Golf van doen hebt.

Wat er onder de kap gebeurt, is nog enigszins koffiedik kijken. Logischerwijs ligt opnieuw de bekende 2.0 TSI in de neus, die in het geval van Audi-broertje S3 goed is voor 310 pk. Het verschil met de 300 pk sterke GTI Clubsport S zou met dat vermogen wel vrij klein zijn, dus zou het ons niet verbazen als de krachtbron nog wat verder opgefokt is. In de Arteon R bewijst Volkswagen dat er ook 320 pk uit een 2,0-liter te halen is. Wie weet vindt die variant z'n weg ook naar de Golf R. Reken in ieder geval op een 0-100-sprint die in 5 seconden of nog minder achter de rug is. Schakelen gaat vrijwel zeker met de DSG7-automaat. Er zit overigens ook een Golf R Variant in de pijplijn. Over een kleine drie weken weten we meer.